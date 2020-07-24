Треш бля! Мілевський відреагував на призначення Луческу

Джерело - Чемпіон.

Ексзірка київського Динамо Артем Мілевський невдоволений призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо.

Футболіст жорстко відреагував на вибір наставника рідного клубу.

"Шу що я говорив?! Темні часи - 2020й рік. Треш бля!", - зазначив Міля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ya je govoril!!!!!2020-temnie vremena😂🙈TREW blia Публикация от timi1010 (@timi1010) 23 Июл 2020 в 9:43 PDT

Нагадаємо, також своє невдоволення рішенням суркіса висказали легендарні футболісти біло-синіх Олег Болохін та Ігор Бєланов.

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