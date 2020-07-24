Треш бля! Мілевський відреагував на призначення Луческу

Джерело - Чемпіон.
Ексзірка київського Динамо Артем Мілевський невдоволений призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо.
Футболіст жорстко відреагував на вибір наставника рідного клубу.
"Шу що я говорив?! Темні часи - 2020й рік. Треш бля!", - зазначив Міля.
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Нагадаємо, також своє невдоволення рішенням суркіса висказали легендарні футболісти біло-синіх Олег Болохін та Ігор Бєланов.
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