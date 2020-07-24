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Бєланов: Керівництво Динамо в черговий раз зробило непродуманий крок

Сьогодні 09:13 1592 0
Ігор Бєланов прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо
Бєланов: Керівництво Динамо в черговий раз зробило непродуманий крок
#Бєланов, #Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Динамо зрадило спадщину Лобановського, коли призначило головним тренером клубу Мірчу Луческу.

Про це розповів володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов.

"Емоції переповнюють. Весь день дзвонять журналісти, цікавляться моєю думкою з приводу несподіваного фінта з призначенням головного тренера Динамо. Чесно, не можу підібрати літературних слів, залишилися одні вирази. Категорично не згоден з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу. Невже негласний принцип "не брати, не призначати" в Динамо гравців і фахівців команди-головного опонента і навпаки перестав працювати?

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Порушені вічні підвалини нашого місцевого класико. Та що нашого? У футбольному світі так заведено. Пам'ятаю, як при мені, під час гри команд зірок-ветеранів мій друг Христо Стоїчков обіймав і привітав всіх нас, хто грав за символічну збірну Європи в Єревані в 2018-му, але при цьому демонстративно не подав руки Луішу Фігу. Нічого не маю проти геніального Фігу, але це - питання етики, неписане правило клубного патріотизму. Цього року світ зійшов з розуму.

Керівництво Динамо в черговий раз зробило непродуманий крок, змусивши динамівську спільноту закипати від обурення. Активна частина ультрас вже пригрозила діями. Не хочу нагнітати обстановку, але закликаю керівників нашого рідного Динамо виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу! Почитайте висловлювання Олега Блохіна з приводу відставки Михайличенка і призначення Луческу. Він чітко пояснює, що традиції - основа сталого розвитку команди, що спадщину Лобановського зраджувати не можна і що майбутнє неможливо без минулого", - написав Бєланов.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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