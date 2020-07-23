Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо

Призначення головним тренером Динамо колишнього наставника донецького Шахтаря Мірчі Луческу є плювком у душу.

Про це заявив фахівець Олег Блохін.

"Це плювок. Це мені особистий плювок. Що говорив Луческу про Динамо, про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу.

Людина, яка працювала в Шахтарі 12 років, наговорила стільки про Динамо, що - ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив в збірній Туреччини, Зеніті? Що він зробив? Чотири або три роки вже не працює, що він може зробити з Динамо? Це плювок в душу.

Чи буду вболівати за Динамо Луческу? Ні за яких умов. Я ж ще раз кажу - це плювок мені особисто в душу. Не знаю, як інші там. Думаю, для хлопців, які пройшли через Динамо - це плювок, просто плювок.

Мені плювати, якщо навіть він поліпшить результати! Дай бог, щоб він покращив. Але я в це не вірю. Ще раз кажу: хто завгодно - тільки не він.

Чесно кажучи, переживаю дуже сильно за Динамо. Але що сталося - це плювок, просто плювок. Хто завгодно - тільки не Луческу. Були ж різні кандидатури. Але тільки не Луческу. Для мене це табу", - сказав Блохін.