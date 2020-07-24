"Браво, Федерація, браво" - найрезонансніші висловлювання Луческу про Динамо

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Динамо призначено румунського фахівця Мірчу Луческу.

Контракт укладено на два роки з опцією пролонгації ще на рік.Як стало відомо Чемпіону, зарплатня румунського фахівця - 1,2 млн євро на рік.

Луческу працював в Шахтарі з 2004 по 2016 рік. Ми вирішили нагадати висловлювання Луческу на адресу київського клубу

Про Лобановського

"Я побачив своє ім'я в рейтингу і зовсім не здивувався. Мене здивувало місце Лобановського. Коли він вирушив за кордон, то не показав ніяких результатів"

Пізніше Луческу вибачився за свої слова.

Усе підлаштовано

"Нам буде дуже важко перемогти в чемпіонаті України. Цьогорічна першість підлаштовано під Динамо, яке відмовилося грати за системою, яку запропонував Шахтар. Нинішня схема на руку тільки одній команді - Динамо Київ"

Про своє майбутнє в Динамо

"Я кілька днів пробув у Києві, зустрічався з керівниками Шахтаря, колишніми гравцями команди. Але про роботу в Динамо не йшлося. Та й як можна очолити київське Динамо після стількох років в Шахтарі? Тут просто нема чого коментувати"

Усі допомагають Динамо

"Після п'яти років нашого чемпіонства люди, природно, хочуть іншого переможця. Тому у нас не було жодного шансу на "золото". Навіть якби ми обіграли Динамо ... Це нормально, що їм допомагають - влада належить їм. Всі домашні ігри вони грають удома. Нам прикро, тому що Шахтар грає не тільки проти суперників, а й проти команди суддів"

Луческу оцінив роботу головного тренера Динамо Сергія Реброва

"Важко дебютувати в якості тренера великої команди. Є люди, які можуть це зробити, а є ті, які не можуть. Щоб стати тренером, необов'язково мати кар'єру гравця. Наприклад, Ребров в київському Динамо не є головним тренером, всіма справами в команді займається іспанець (Рауль Ріанчо). Ребров потрібен просто для картинки".

Динамо не чесно стає чемпіоном

"Динамо мало продемонструвати, що вони чемпіони, а після цього матчу вони тільки залишили питання, з якою чесністю вони перемогли в чемпіонаті? Є деякі команди, які прикидаються, що грають проти Динамо, а через тиждень грають з нами не на життя, а на смерть"

Бонус

У листопаді 2006-го року Шахтар грав з Динамо в матчі чемпіонату України і поступився (0:1). Румунський тренер був видалений з ходу матчу. Під час відходу з поля Луческу емоційно кинув шапку на газон поля, а потім вигукнув: "Браво, Федерація, браво".

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