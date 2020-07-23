 Стала відомою зарплатня Мірчі Луческу в київському Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо

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Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо

Джерело - Чемпіон.

Кілька годин тому Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо.

Як стало відомо Чемпіону, зарплатня румунського фахівця - 1,2 млн євро на рік. Проте, в контракті тренера прописані додаткові бонуси. У разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Луческу отримає додаткові 500 тис євро. Така ж сума прописана й за виграш чемпіонства в сезоні 2020/21. Таким чином, якщо Луческу виконає всі поставлені завдання, то отримає 2,2 млн євро.

Зазначимо, що в Шахтарі в румуна була зарплата 3,5 млн на рік, а в Зеніті - біля 5 млн євро.

Нагадаємо, ультрас Динамо виступили з жорсткою заявою щодо призначення Луческу.

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