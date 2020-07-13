35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів

13 липня, 35 років тому відбулася історична подія. У 1985 році в Парижі на Гран-Прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячено Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.

Відзначимо, що за час своєї кар'єри Бубка 35 разів встановлював світові рекорди.

Його найкращий результат на відкритих стадіонах (6,14 м) досі ніким не побитий.

13 липня, 35 років тому відбулася історична подія. У 1985 році у Парижі на Гран-Прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячене Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.@sergey_bubka @Olympic pic.twitter.com/uP4aRCd3Ju — НОК України (@OlympicUA) July 13, 2020

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