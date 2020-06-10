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Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці?

Сьогодні 12:04 Андрій Твердохліб 202 0
Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці?

Джерело - Чемпіон.

Футбольний коментатор MEGOGO Вадим Скічко розповів про те, що дивляться українські вболівальники.

Приємно відзначити, що MEGOGO має лояльних користувачів, які продовжують переглядати футбол саме на нашому медіасервісі. І їхня кількість зростає, адже існує попит на якісний футбольний аудіовізуальний контент. Водночас прикро, що шанувальники футболу довгий час змушені були залишатися без живих трансляцій. У спорті це вкрай важливо. Проте навіть без прямих трансляцій ми мали чим зацікавити футбольних вболівальників.

На час карантину ми спробували знайти спосіб, як тримати аудиторію, аби вона не відвикла від футболу на MEGOGO. Тому вирішили рухатися одразу у кількох напрямках. По-перше, озвучували ретро-поєдинки, кількість переглядів яких однозначно зросла, адже ми вперше запропонували такий контент. Найбільше, звісно, переглядали саме Ель Класико. Ігри Барселони та Реала були на будь-який смак: ранні двотисячні, початок протистояння Мессі та Роналду та інші. Різні тренери, різні гравці, різні контексти та результати. Якби я не працював із цими ретро-матчами, то безперечно переглянув би їх, бо це контент непідвладний часу. Усі ретро-матчі зараз можна знайти на MEGOGO у розділі "Спорт".

По-друге, ми озвучили історії стадіонів і клубів Бундесліги, а також міні-фільми про клуби французької Ліги 1. Дуже пізнавальний контент. До речі, виробництво футбольних новин у нас не припинялося взагалі. Для тих, хто не знає, то ми щодня на MEGOGO розповідаємо про те, що відбувається у світі футболу, ділимося цікавою актуальною інформацією щодо спортсменів, тренерів і трансферних операціях. Усі наші новини також можна знайти в розділі "Спорт". 

По-третє, запропонували інтерактив. На Інстаграм-сторінці MEGOGO робили футбольні вікторини, завдяки яким наші фоловери могли перевірити свої футбольні знання. Таким чином нам вдалося якісно заповнити вимушену паузу.

На щастя, футбол нарешті повернувся з карантину! Станом на зараз Бундесліга це єдина ТОП-ліга, яка повернулася, отже, вона вже найпопулярніша. У німецькій першості є свої неповторні моменти, зокрема чарівна атмосфера стадіонів завдяки активним вболівальникам. На жаль, зараз трибуни порожні, тому насолодитися цим неможливо. Зате у Бундесліги залишилася приваблива атакувальна гра. Нема нічого дивного в тому, що цього сезону саме у Бундеслізі в середньому забивають найбільше м'ячів за гру серед ТОП-5 ліг. Тому якщо ви з якоїсь причини досі не дивилися Бундеслігу, то мерщій робіть це до кінця сезону у Німеччині ще є кілька турів, тож ви зможете сповна насолодитися рівнем тамтешнього футболу. 

Я нікого не здивую, якщо скажу, що зараз найбільше українці стежать за іграми Баварії та Боруссії Дортмунд. Також серед лідерів за переглядами РБ Лейпциг і Баєр. Загалом, Бундеслігу стали дивитися значно більше. Гадаю, в цьому також був глобальний задум німецького чемпіонату повернутися першими з карантину та завоювати ще більше вболівальників. Дуже зручно, коли на день є лише один матч, як у п'ятницю чи понеділок у таких випадках до мачтів завжди більше уваги, що зокрема відображається на кількості переглядів. 

Також слід вкотре зауважити, що на MEGOGO є не лише канал MEGOGO Футбол, який транслює матчі та різноманітні футбольні програми. Наші користувачі мають змогу побачити усі без винятку матчі туру. Адже буває таке, що чиїсь вподобання можуть не збігатися із ефірною сіткою каналу MEGOGO Футбол. У такому випадку в розділі  "Спорт" є повний вибір трансляцій туру. Це справді зручно та надає вибір.

Крім того, нещодавно ми запустили із Романом Бебехом спільний проєкт "Гольова передача". Поки робимо тільки перші кроки, але маємо надію, що аудиторії сподобається. Наш формат це спілкування про тонкощі та цікавинки топових ліг. Наразі говоримо переважно про Бундеслігу, але з нетерпінням чекаємо відновлення інших чемпіонатів. Намагаємося бути цікавими та оригінальними, бо у нас ексклюзивний контент і ми звертаємо увагу не лише на те, що лежить на поверхні, але й на різноманітні тактичні нюанси. Хочемо аби наші глядачі були не лише поінформовані, але й іноді навіть здивовані. Нашу програму "Гольова передача"  можна побачити щопонеділка на YouTube-каналі "Бомбардир" та на MEGOGO (до речі, абсолютно безкоштовно для всіх користувачів медіасервісу).

Варто нагадати, що у нас є цікавий подкаст "Конспекти Лобановського", де я розповідаю про прізвиська футбольних клубів. Поки що у нас вийшло лише три епізоди, та маю мету влітку повернутися на ниву подкастів і записати нові серії "Конспектів Лобановського". Мені приємно, що людям вони подобаються, адже слухати їх, дійсно, зручно і пізнавально. Нещодавно один із користувачів написав мені таке повідомлення: "Спершу я подумав: “Навіщо мені взагалі потрібно знати ці прізвиська іспанських команд!?”, але потім не міг відірватися від прослуховування". Такі відгуки, звичайно, дуже мотивують. Тому, друзі, чекайте на повернення "Конспектів Лобановського" вже незабаром! Шукайте нові випуски подкасту в мобільному додатку MEGOGO в розділі "Аудіо". До речі, наші подкасти абсолютно безкоштовні для усіх користувачів медіасервісу.

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