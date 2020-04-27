Постріли по дев'яткам, сольні проходи і обманні маневри: ТОП-10 шайб вересня чемпіонату УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону 2019/20 і тепер пресслужба Української хокейної ліги пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті стартовий місяць чемпіонату Української хокейної ліги і подивитися найкрасивіші шайби першого осіннього місяця.

У ТОП-10 шайб вересня сезону 2019/20 потрапили найвидовищніші голи - від сольних проходів і індивідуальної техніки до потужних кидків від синьої лінії.

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