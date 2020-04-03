 Серіали про спорт які варто подивитися на карантині | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми
Вчора 20:40 2974
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:37 656
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 11:54 2121 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:29 16785 2
Франков назвав розмір бюджету Динамо
Вчора 21:40 1582
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Вчора 15:47 634
Співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин
Вчора 13:58 1275 3
Несмачний: У Лобановського була ефективність, а в Газаєва - бузглузда біготня
Вчора 13:12 675
Коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком
Вчора 12:30 2121
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Вчора 12:19 1894
Блоги
Серіали про спорт які варто подивитися на карантині
Серіали про спорт які варто подивитися на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:20 215
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 229
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:54 2098 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 16785 2
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 699
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 634
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський Valeriy Ruchka
Вчора 14:39 593
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду Valeriy Ruchka
Вчора 10:19 708
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
01.04.2020 22:41 576
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови Valeriy Ruchka
01.04.2020 16:34 8329 2
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців Valeriy Ruchka
31.03.2020 18:14 595
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
31.03.2020 10:08 1362
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
30.03.2020 20:37 1476
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
30.03.2020 18:53 590
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
30.03.2020 17:22 1491 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:32 Футбол Шутков назвав найкращих голкіперів Шахтаря 70
15:16 Біатлон Підгрушна вказала на важливість Бринзака 228
14:57 Футбол Неймар долучився до боротьби з коронавірусом 259
14:45 Біатлон Тренера Логінова вигнали зі збірної Росії через допінг 801
14:31 Футбол Соболь назвав переваги перенесення Євро-2020 405
14:20 Блог Серіали про спорт які варто подивитися на карантині 220
14:17 Футбол Несмачний: Не захотів іти в структуру Динамо 1605 1
13:59 Блог Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання 230
13:58 Футбол Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 519
13:44 Футбол Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні 961
13:28 Гандбол Український гандболіст номінований на звання MVP чемпіонату Естонії 529
13:15 Футбол Барселона зіграє у провінції, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу 727
12:56 Футбол В АПЛ перенесуть дату відновлення чемпіонату 583
12:46 Футбол Рома знову спробує підписати Тете 834
12:37 Футбол Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 656
12:34 Футбол Алієв назвав причину бійки з Максимовим 2259
12:14 Футбол Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея 808
11:55 Футбол Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці 1206
11:54 Блог Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy 2121 1
11:47 Футбол Баварія відмовиться від трансферу Сане 751
11:33 Футбол Алієв назвав свій найдорожчий секс 955
11:18 Футбол Сан-Паулу відмовляється платити Динамо за трансфер Че Че 1071
10:57 ММА Нурмагомедов: Мак-Грегор виглядає, як стара повія 711
10:49 RunNews Кето-дієта: що це і кому вона дійсно потрібна 889
10:48 Баскетбол Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі 898

Серіали про спорт які варто подивитися на карантині

Сьогодні 14:20 Valeriy Ruchka 220 0
Серіали про спорт які варто подивитися на карантині

Ділимося добіркою цікавих серіалів про спорт, з якими ви й не помітите, як швидко минув час на карантині.

Гімнастки (2009 —2012)

  • Кількість сезонів: 3.

Драма про життя чотирьох юних гімнасток, які прагнуть потрапити на Олімпійські ігри-2012 у Лондоні. Серіал показує жорстку конкуренцію між спортсменками, боротьбу за спонсорів і популярність, емоційні страждання заради успіху, фізичне виснаження і зворотний бік популярності.

Футболісти (2015 —2019)

  • Кількість сезонів: 4.

Комедійний серіал про життя зірок американського футболу з Дуейном Джонсоном у головній ролі. Головний герой Спенсер Страсмон покинув футбол через травму і тепер працює фінансовим радником інших спортсменів. Він допомагає їм виплутуватися з грошових проблем, підписувати вигідні контракти і долати різні труднощі. Але і у самого Спенсера є чимало проблем, як з фінансами, так і з особистим життям.

Королівство (2014 —2017)
  • Кількість сезонів: 3.

Драматична історія про бійців змішаних єдиноборств, їхні перемоги і поразки й непросте життя поза октагоном. Головний герой — колишній спортсмен, а нині власник бійцівського клубу. Він тренує своїх синів, а також бійця, який нещодавно вийшов із в'язниці та планує успішно відновити свою спортивну кар'єру. Актори, крім своєї гри, радують і непоганим виконанням постановочних боїв. Для цього вони навіть займалися з тренером UFC Грегом Джексоном.

Подача (2016)

  • Кількість сезонів: 1.

У серіалі розповідається історія першої жінки, яка стала гравцем професійної бейсбольної ліги. 23-річна Джіні Бейкер прагне досягти успіху. У цьому її підтримують власник клубу, мільярдер Френк і агент Амелія. Однак всередині чоловічої команди появу Джіні зустріли не дуже радісно. Але завдяки їй квитки на матчі стали продаватися більш активно, а увага з боку ЗМІ — стрімко зростати.

Вогні нічної п'ятниці (2006 —2011)

  • Кількість сезонів: 5.

Драма про тренера шкільної футбольної команди Еріка і його дружини Темі. Ерік намагається стати прикладом для своїх учнів і привести свою команду до найкращих результатів. Але іноді гонитва за успіхом і прагнення бути в усьому найкращим перетворюється на низку невдач. Конфлікти всередині підліткового колективу також не дають занудьгувати.

Школа перших ракеток (2004 —2006)
  • Кількість сезонів: 3.

У центрі сюжету — учні академії великого тенісу Каскадія. Дівчата і хлопці мріють досягти успіху і грати в теніс на найвищому рівні. Поки вони готуються до своїх перших великих турнірів, перед ними постає вибір: великий спорт чи особисте життя?

Клуб Воронів (2015 —2019)
  • Кількість сезонів: 4.

Трагікомедія, що розповідає про футбольний клуб Cuervos FC. Після смерті його власника між братом і сестрою Луїсом Херардо Мендесом і Маріаною Тревіно починається боротьба за владу і за право управління клубом. Щоб досягти свого, вони застосовують найрізноманітніші методи — інтриги, підкуп і навіть шантаж.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()