Серіали про спорт які варто подивитися на карантині

Ділимося добіркою цікавих серіалів про спорт, з якими ви й не помітите, як швидко минув час на карантині.

Гімнастки (2009 —2012)

Кількість сезонів: 3.

Драма про життя чотирьох юних гімнасток, які прагнуть потрапити на Олімпійські ігри-2012 у Лондоні. Серіал показує жорстку конкуренцію між спортсменками, боротьбу за спонсорів і популярність, емоційні страждання заради успіху, фізичне виснаження і зворотний бік популярності.

Футболісти (2015 —2019)

Кількість сезонів: 4.

Комедійний серіал про життя зірок американського футболу з Дуейном Джонсоном у головній ролі. Головний герой Спенсер Страсмон покинув футбол через травму і тепер працює фінансовим радником інших спортсменів. Він допомагає їм виплутуватися з грошових проблем, підписувати вигідні контракти і долати різні труднощі. Але і у самого Спенсера є чимало проблем, як з фінансами, так і з особистим життям.

Королівство (2014 —2017)

Кількість сезонів: 3.

Драматична історія про бійців змішаних єдиноборств, їхні перемоги і поразки й непросте життя поза октагоном. Головний герой — колишній спортсмен, а нині власник бійцівського клубу. Він тренує своїх синів, а також бійця, який нещодавно вийшов із в'язниці та планує успішно відновити свою спортивну кар'єру. Актори, крім своєї гри, радують і непоганим виконанням постановочних боїв. Для цього вони навіть займалися з тренером UFC Грегом Джексоном.

Подача (2016)

Кількість сезонів: 1.

У серіалі розповідається історія першої жінки, яка стала гравцем професійної бейсбольної ліги. 23-річна Джіні Бейкер прагне досягти успіху. У цьому її підтримують власник клубу, мільярдер Френк і агент Амелія. Однак всередині чоловічої команди появу Джіні зустріли не дуже радісно. Але завдяки їй квитки на матчі стали продаватися більш активно, а увага з боку ЗМІ — стрімко зростати.

Вогні нічної п'ятниці (2006 —2011)

Кількість сезонів: 5.

Драма про тренера шкільної футбольної команди Еріка і його дружини Темі. Ерік намагається стати прикладом для своїх учнів і привести свою команду до найкращих результатів. Але іноді гонитва за успіхом і прагнення бути в усьому найкращим перетворюється на низку невдач. Конфлікти всередині підліткового колективу також не дають занудьгувати.

Школа перших ракеток (2004 —2006)

Кількість сезонів: 3.

У центрі сюжету — учні академії великого тенісу Каскадія. Дівчата і хлопці мріють досягти успіху і грати в теніс на найвищому рівні. Поки вони готуються до своїх перших великих турнірів, перед ними постає вибір: великий спорт чи особисте життя?

Клуб Воронів (2015 —2019)

Кількість сезонів: 4.

Трагікомедія, що розповідає про футбольний клуб Cuervos FC. Після смерті його власника між братом і сестрою Луїсом Херардо Мендесом і Маріаною Тревіно починається боротьба за владу і за право управління клубом. Щоб досягти свого, вони застосовують найрізноманітніші методи — інтриги, підкуп і навіть шантаж.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua