Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою

Джерело - Чемпіон.

Бока Хуніорс здобула перемогу над Хімнасією в заключному турі чемпіонату Аргентини. За 23 туру команда набрала 48 очок і всього на один бал випередила Рівер Плейт, забезпечивши собі перемогу в чемпіонаті.

Однак ще перед початком матчу стався кумедний епізод. Нападник Боки Карлос Тевес підійшов до тренера Хімнасії Дієго Марадоні і поцілував його в губи. Після цього Тевес тал автором єдиного і переможного гола в матчі.

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