Джерело - Чемпіон.
Олег Блохін — мабуть, найбільш неоднозначний український тренер. Михайло Співаковський і Сергій Болотніков спробували зрозуміти, чому він став найуспішнішим в історії збірної України, але привів Динамо до історичного антирекорду.
Таймінг випуску:
01:12 — Чим зараз займається Блохін
04:00 — Блохіну не подобається робота жодного тренера УПЛ
06:14 — Чому він приїхав на фінал ЛЄ на інвалідному візку і як зараз почувається
07:35 — Про музику, книги і дочок
09:57 — Причини його провалу в Динамо
13:28 — Чому не заграв Бельханда і як Динамо ледь не купило Мартенса і Ракітіча
17:20 — Чи правда, що Блохін постійно ставив себе в приклад гравцям
18:43 — Як Блохін пережив мікроінсульт
19:35 — Про Мілевського, Гармаша і Хачеріді
24:36 — Чому Блохін не покинув Динамо сам, навіщо вибивав гроші і як переживав звільнення
29:11 — Чи дивиться він зараз матчі Динамо і кого вважає потенційною зіркою
31:52 — Про гравця, який найбільше на нього схожий зараз, і незвичні тренерські установки
34:53 — Завдяки чому Блохіну все вдалося в збірній
36:24 — Яка збірна сильніша — 2006-го чи 2012 року
38:37 — Чи можна було зіграти на Євро-2012 краще
40:29 — Чи був Шевченко священною коровою в збірній
43:23 — Те, як Блохін покинув збірну — це нормально?
44:08 — Ціль на Євро-2020, натуралізація і кого Блохін взяв би в свою команду з цієї збірної
51:26 — Розігруємо приз від Олега Блохіна
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua