 Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:09 835
Ястремська - Кудермєтова: онлайн-трансляція матчу 1 кола Dubai Duty Free Tennis Championships
Сьогодні 13:17 399
Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:58 2440
Атлетіко приймає Ліверпуль, Боруссія Д зіграє з ПСЖ. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:58 773
Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 06:14 1196
Лопес отримає рекордний гонорар за бій з Ломаченком
Сьогодні 06:09 1641
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:02 7400
Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес
Вчора 18:25 3199
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
Вчора 15:15 3508
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Вчора 15:00 505
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:29 Легка атлетика Ляхова тріумфувала на турнірі у Франції 12
13:17 Пряма трансляція Ястремська - Кудермєтова: онлайн-трансляція матчу 1 кола Dubai Duty Free Tennis Championships 399
13:09 Теніс Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї 835
13:00 Блог Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт 926
12:57 Футбол Стала відома бригада арбітрів на матч Шахтар - Бенфіка 91
12:51 Бокс Ф'юрі: Навіть дострокова перемога над Вайлдером не зрівняється з перемогою над Кличком 147
12:30 Футбол Динамо проведе відкрите тренування на стадіоні Лобановського 219
12:22 Блог Далакян показав знімок зламаної руки після бою з Пересом 276
12:15 Пряма трансляція Боруссія Д - ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1044
12:12 Біатлон Лєсніков: В одиночній естафеті розраховуємо на Меркушину 282
11:58 Біатлон Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 2440
11:51 Футбол Блохін: Даремно Хачеріді вважають нерозумним 813
11:45 Пряма трансляція Світоліна - Брейді: онлайн-трансляція матчу 1 кола Dubai Duty Free Tennis Championships 720
11:35 Футбол Англійського футболіста засудили до довічного ув'язнення за вбивство 852
11:32 Футбол Захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь 160
11:29 Блог Гонка 500 миль Дайтона закінчилася страшною аварією 670
11:16 Теніс Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України 336
10:56 Футбол Родрігес може перейти у Ювентус 385
10:45 Футбол Сульшер: Челсі не пощастило з відміненими голами 188
10:21 Футбол Русин знову змінив номер у Динамо 865
10:09 Футбол Мілан - Торіно 1:0. Огляд матчу 285
09:48 Футбол Клопп: Матч з Атлетіко є одним з найскладніших випробувань у житті футболіста 284
09:28 Хокей Вегас обіграв Вашингтон, перемоги Калгарі та Тампи. Результати матчів НХЛ 172
09:14 Теніс Марченко вийшов у друге коло турніру в Італії 213
08:55 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися жіночу індивідуальну гонку 609

Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт

Сьогодні 13:00 Valeriy Ruchka 926 0
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт

Джерело - Чемпіон.

Олег Блохін — мабуть, найбільш неоднозначний український тренер. Михайло Співаковський і Сергій Болотніков спробували зрозуміти, чому він став найуспішнішим в історії збірної України, але привів Динамо до історичного антирекорду.

Таймінг випуску:

01:12 — Чим зараз займається Блохін

04:00 — Блохіну не подобається робота жодного тренера УПЛ

06:14 — Чому він приїхав на фінал ЛЄ на інвалідному візку і як зараз почувається

07:35 — Про музику, книги і дочок

09:57 — Причини його провалу в Динамо

13:28 — Чому не заграв Бельханда і як Динамо ледь не купило Мартенса і Ракітіча

17:20 — Чи правда, що Блохін постійно ставив себе в приклад гравцям

18:43 — Як Блохін пережив мікроінсульт

19:35 — Про Мілевського, Гармаша і Хачеріді

24:36 — Чому Блохін не покинув Динамо сам, навіщо вибивав гроші і як переживав звільнення

29:11 — Чи дивиться він зараз матчі Динамо і кого вважає потенційною зіркою

31:52 — Про гравця, який найбільше на нього схожий зараз, і незвичні тренерські установки

34:53 — Завдяки чому Блохіну все вдалося в збірній

36:24 — Яка збірна сильніша — 2006-го чи 2012 року

38:37 — Чи можна було зіграти на Євро-2012 краще

40:29 — Чи був Шевченко священною коровою в збірній

43:23 — Те, як Блохін покинув збірну — це нормально?

44:08 — Ціль на Євро-2020, натуралізація і кого Блохін взяв би в свою команду з цієї збірної

51:26 — Розігруємо приз від Олега Блохіна

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()