Джерело - Чемпіон.

Олег Блохін — мабуть, найбільш неоднозначний український тренер. Михайло Співаковський і Сергій Болотніков спробували зрозуміти, чому він став найуспішнішим в історії збірної України, але привів Динамо до історичного антирекорду.

Таймінг випуску:

01:12 — Чим зараз займається Блохін

04:00 — Блохіну не подобається робота жодного тренера УПЛ

06:14 — Чому він приїхав на фінал ЛЄ на інвалідному візку і як зараз почувається

07:35 — Про музику, книги і дочок

09:57 — Причини його провалу в Динамо

13:28 — Чому не заграв Бельханда і як Динамо ледь не купило Мартенса і Ракітіча

17:20 — Чи правда, що Блохін постійно ставив себе в приклад гравцям

18:43 — Як Блохін пережив мікроінсульт

19:35 — Про Мілевського, Гармаша і Хачеріді

24:36 — Чому Блохін не покинув Динамо сам, навіщо вибивав гроші і як переживав звільнення

29:11 — Чи дивиться він зараз матчі Динамо і кого вважає потенційною зіркою

31:52 — Про гравця, який найбільше на нього схожий зараз, і незвичні тренерські установки

34:53 — Завдяки чому Блохіну все вдалося в збірній

36:24 — Яка збірна сильніша — 2006-го чи 2012 року

38:37 — Чи можна було зіграти на Євро-2012 краще

40:29 — Чи був Шевченко священною коровою в збірній

43:23 — Те, як Блохін покинув збірну — це нормально?

44:08 — Ціль на Євро-2020, натуралізація і кого Блохін взяв би в свою команду з цієї збірної

51:26 — Розігруємо приз від Олега Блохіна

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