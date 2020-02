У Флориді відбулася Дайтона 500, найпрестижніша гонка Кубка NASCAR. Етап виграв Денні Гемлін на Тойоті, але подія була затьмарена жахливою аварією на останньому колі.

Райана Ньюмана на Форді розвернуло і вдарило об огорожу траси. Автомобіль кілька разів перекинувся і загорівся.

Зараз пілот команди Roush Fenway Racing Райан Ньюман знаходиться у важкому стані в медичному центрі Галіфакса. Лікарі повідомляють про важкий стан гонщика, але загроза життю вже минула. На нього чекає тривале відновлення.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



