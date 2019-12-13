Джерело - Чемпіон.

13 грудня, 2004 року легендарний український футболіст Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча.

Сам Шевченко прокоментував подію 15-річної давнини у своєму Twitter.

"Доброго ранку! Минуло 15 років з тих пір, як я мав честь виграти Золотий м'яч. Я завжди буду вдячний своїм товаришам по команді та всім уболівальникам, які постійно підтримували мене на шляху до важливого ​​досягнення в моєму житті".

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. ⚽️🏆 #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L — Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019

У сезоні 2003/04 Шева став найкращим бомбардиром Серії А, а в голосуванні за сам приз за нього віддали свої голоси 40 з 52 респондентів (27 з них віддали Шевченкові перше місце). Слідом за Андрієм розташувалися португалець Деку й бразилець Роналдінью.

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