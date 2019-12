13 грудня, 2004 року легендарний український футболіст Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча.

Сам Шевченко прокоментував подію 15-річної давнини у своєму Twitter.

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. ⚽️🏆 #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L