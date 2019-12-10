Джерело - Чемпіон.

Український воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов став одним з героїв п'ятої серії мультиплікаційного серіалу The Champions, який оповідає про зірок Ліги чемпіонів.

У ролику голкіпер сидить позаду інших його колег за столиком з горілкою і сигаретами. Потім Андрій кличе всіх до Прип'яті, де показує місцеве футбольне поле. Крім того, потім з'ясовується, що у Пятова взагалі шість пальців.

В епізоді також присутні Кейлор Навас, Марк Андре тер Штеген, Аліссон, Джанлуїджі Буффон, Мануель Нойер, Тібо Куртуа, Давид Оспіна і інші.

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