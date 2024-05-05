Ткач оновив рекорд України у швидкості на Кубку світу зі скелелазіння

Джерело - Чемпіон.

Українець Ярослав Ткач оновив власний національний рекорд зі швидкості з результатом 5:19 секунд. Досягнення підкорилося спортсмену під час виступів у кваліфікації третього етапу Кубку світу-2024 зі скелелазіння в американському Солт-Лейк-Сіті, де він показав другий час.

Ярослав був єдиним представником України на етапі. Скелелази змагались у двох видах: болдерінг та швидкість.

Ткач учетверте оновлює рекорд країни в скелелазінні на швидкість.

Нагадаємо, скелелазка Рафаель Казбекова виборола бронзу на молодіжному етапі Кубку Європи в Португалії. На початку квітня Рафаель уже перемагала своїх однолітків на молодіжному етапі КЄ в Італії.

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.