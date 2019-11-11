Джерело - Чемпіон.

Чемпіон - це один із небагатьох спортивних сайтів України який є виключно україномовним. Без інших версій і варіації.

Нам часто закидають, що варто було б зробити і російськомовний варіант, адже він може стати навіть більш успішним. Але ми переконані, що наш формат правильний і це принципове рішення.

Та все ж ми зробили версію, але трохи жартівливу. Якщо натиснути на прапор країни-агресора (у правому верхньому куті), то ви не знайдете там новин. А тільки світлину, яка чітко дає зрозуміти - російської версії нашого сайту не буде.

Читайте і говоріть українською! "Нехай щастить"!

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