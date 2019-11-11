 Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар мінімально переграв Динамо в УПЛ
Вчора 18:57 1157
Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту
Сьогодні 16:24 380
За останній бій Ломаченко заробив 3 мільйони фунтів стерлінгів
Сьогодні 10:39 679
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:53 55100
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0. Як це було
Вчора 18:58 23721
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0. Відео голу і огляд матчу
Вчора 18:27 14354
Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України
Вчора 15:13 2315
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Вчора 09:15 956
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
09.11.2019 15:57 569
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
09.11.2019 15:54 925
Блоги
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови Valeriy Ruchka
Вчора 08:46 1613
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 08:35 1845
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти Андрій Твердохліб
09.11.2019 18:54 946
Вест Гем Андрія Ярмоленка пропустив гол після жахливої помилки захисника
Вест Гем Андрія Ярмоленка пропустив гол після жахливої помилки захисника Андрій Твердохліб
09.11.2019 18:40 1267
Розкішний гол Дугласа Кости у ворота Локомотива
Розкішний гол Дугласа Кости у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
09.11.2019 15:33 1764
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:42 Футбол Дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги 202
17:27 Баскетбол Гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу 1601
17:12 Футбол Роналду залишив стадіон до закінчення матчу з Міланом 715
16:59 Футбол Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту 199
16:45 Футбол На збір збірної України прибули Мораес і новачок Іванісеня 253
16:31 Футбол Денисов: Тайсон – ти гордість українського футболу 201
16:24 Блог Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту 380
16:17 Футбол Іванісеня: Про виклик до збірної України дізнався від Михайличенка 183
15:55 Футбол Дентіньйо: Я не міг спати і багато плакав 806
15:39 Баскетбол Гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки 348
15:32 Футбол Україна - Естонія: стала відома бригада арбітрів на матч 682
15:18 Футбол Бетіс - Севілья 1:2. Огляд матчу 142
15:07 Біатлон Джима візьме участь в передсезонних стартах Кубка Норвегії 382
14:49 Футбол Марсель - Ліон 2:1. Відеоогляд матчу 151
14:44 Футбол Андронов: Дії Тайсона мали театральний характер 709 1
14:20 Футбол Красніков: Мені створили чудові умови 408
13:52 Блог Скандал в матчі Шахтар – Динамо, новачок збірної і біда Вернидуба - ТаТоТаке 1349
13:45 Футбол УПЛ виступила із заявою з приводу расизму в матчі Шахтар – Динамо 540
13:35 Футбол Ярославському не дають повернутися у футбол - журналіст 622
13:19 Футбол Півзахисника Карпат визнали найкращим гравцем туру УПЛ 299
12:54 Блог Переможний кидок Йокича - найкращий момент дня в НБА 268
12:46 Футбол Екс-гравець Шахтаря: Україна - дуже відстала країна 4073 3
12:30 Футбол Визначили найкращого тренера туру в УПЛ 249
12:10 Футбол Манчестер Юнайтед - Брайтон 3:1. Відеоогляд матчу 231
11:49 Футбол Ні подвійним стандартам! - головний редактор сайту Динамо прокоментував ситуацію з расизмом 2256

Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту

Сьогодні 16:24 Valeriy Ruchka 380 0
Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон - це один із небагатьох спортивних сайтів України який є виключно україномовним. Без інших версій і варіації.

Нам часто закидають, що варто було б зробити і російськомовний варіант, адже він може стати навіть більш успішним. Але ми переконані, що наш формат правильний і це принципове рішення.

Та все ж ми зробили версію, але трохи жартівливу. Якщо натиснути на прапор країни-агресора (у правому верхньому куті), то ви не знайдете там новин. А тільки світлину, яка чітко дає зрозуміти - російської версії нашого сайту не буде.

Читайте і говоріть українською! "Нехай щастить"!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()