Захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко для своєї відпустки після насиченого сезону вибрав турецьку Анталью, куди відправився не один, а разом з друзями і своєю дівчиною - Вікторією.

Про обраницю футболіста відомо не так вже й багато: два роки тому вона закінчила школу в Сімферополі, а свої рідним містом називає Мінеральні Води в Ставропольському краї.

Судячи з усього, Віталій навсправжки закохався, адже на знімках в Instagram Миколенко демонструє вкрай трепетне ставлення до русявої красуні.

Раніше Чемпіон знайомив вас з обраницею Олександра Зінченка.

Джерело - Чемпіон.

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