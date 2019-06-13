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Спокуслива Влада Седан: та, що закохала в себе Зінченка

Сьогодні 13:22 Максим Буйдин 974 0
Спокуслива Влада Седан: та, що закохала в себе Зінченка
Влада Седан

Ключовий хавбек збірної України, а віднедавна основний захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко завжди старався приховувати своє особисте життя. 22-річний гравець мотивував це тим, що стосунки відволікатимуть його від футболу, і йому важко дорікнути в цьому. За останній сезон Зіна здійснив неймовірний прогрес у своїй кар'єрі та став одним із незамінних гравців як у національній команді, так і в дрім-тім Хосепа Гвардіоли.

І ось настав час відкрити карти. Символічно, що це трапилось після тріумфу підопічних Шевченка над сербами (5:0), де Олександр зіграв одну з головних ролей. Молодий хавбек у мікст-зоні давав коментар після поєдинку привабливій журналістці, а потім не стримався і поцілував дівчину. Змушені відзначити, що потерпіла не надто пручалась від домагань Зінченка.

Білявку звуть Влада Щеглова, яка більш відома під псевдонімом Влада Седан. Дівчина стала відомою після Євро-2016. Фотокореспонденти тоді знайшли красуню на французьких трибунах. Влада намагалась приховати свою вроду футболкою національної команди та жовто-синіми аксесуарами, що відразу зробило дівчину певним символом збірної України.

Популярність після чемпіонату Європи нікуди не зникла. Седан вже тривалий час працює кореспонденткою на ТК Футбол 1/2 і добре знайома українському вболівальнику. Як і давно знайома Зінченку. Нова пара раніше світилась на спільних фото з відпочинку, правда тоді Влада була пасією друга Зінченка – Андрія Борячука, який належить Шахтарю та виступає за Маріуполь на правах оренди.

Олександр не зміг приховати правди після палкого поцілунку в прямому ефірі та зізнався про стосунки з Седан.

 
 
 
 
 
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Когда попала на их первое совместное фото 🤷‍♀️ #cool

Публикация от Helen Plyskun (@helen_plyskun)

 
 
 
 
 
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Во мне определённо умирает бизнес-леди 😎😅

Публикация от @ v.lada_sedan

 
 
 
 
 
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С чемпионством, красавчик😁👌🏼

Публикация от @ v.lada_sedan

 
 
 
 
 
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10 років єдиному футбольному каналу країни 💪🏼🎉🎉🎉 🔝⚽️🎥

Публикация от @ v.lada_sedan

 
 
 
 
 
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@andreyboriachuk кеды тебе он выбирал, если что 😅⚽️😁👑🤙🏿

Публикация от @ v.lada_sedan

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Седан, #Зінченко
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