Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь

Валенсія сенсаційно обіграла Барселону в фіналі Кубка Короля і виграла свій перший за 11 років трофей.

Очікувано, після матчу команда почала святкувати перемогу на полі. Долучилися до футболістів і їх дружини та подруги. Одна з них — дівчина форварда Санті Міни Ракель Домінгес — сама того не підозрюючи, стала героїнею післяматчевих фото.

Ракель спустилася на поле, щоб сфотографуватися з Санті Міною і титулом. Пізніше вони обидва цю фотографію розмістили у себе в соцмережах.

І ось тут сталося найцікавіше - фанати помітили, що всі футболісти, які в цей момент стояли за спиною пари, спрямували свій погляд на дівчину.

MIRAD A LOS JUGADORES MIRANDO A LA NOVIA DE MINA, AIRE. pic.twitter.com/WdfAiGmaOg — Fiel afiliado al Partido Animalista (@ChoppedYJamon) 26 мая 2019 г.

Повідомлення у Twitter про це відразу стало вірусним. На момент публікації новини твіт зібрав понад 2500 перепостів і майже 7 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Мессі втретє поспіль завоював Золоту бутсу.

Джерело - Чемпіон.

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