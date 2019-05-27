Мессі втретє поспіль завоював Золоту бутсу

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі офіційно завоював золоту бутсу - приз за найбільшу кількість голів серед чемпіонатів, що входять до УЄФА.

Цей трофей став для Мессі вже третім поспіль і шостим загальним в кар'єрі.

Зоряний футболіст досяг цього звання завдяки 36 голам в поточному сезоні Ла-Ліги, також на його рахунку 15 результативних передач.

Другий рядок у рейтингу кращих бомбардирів зайняв форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе (33 голи), а на третьому місці розташувався нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла (26 м'ячів).

Саме Квальярелла вчора все ще міг випередити Мессі, але передбачувано не зміг забити 11 голів у ворота Ювентуса.

Мессі випереджає другого за кількістю Золотих бутс Кріштіану Роналду на дві нагороди.

Нагадаємо, Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Також, футболіст встановив унікальний рекорд Ла-Ліги.

Джерело - Чемпіон.