Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка

Відомий український актор та телеведучий Андрій Бєдняков узяв інтерв'ю у півзахисника Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка.
Так, Бєдняков запропонував обрати Олександру хто краще: Пеп Гвардіола чи Спайдер-мен. Зінченко не розгубився і сказав, що: "Андрій Бєдняков".
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Найпозитивніше інтервью. Відомий ведучий Андрій Бєдняков задав кілька питань Сашку Зінченку після матчу з Португалією 😃 [📽 @biedniakov]
Нагадаємо, що Зінченко прокоментував переможну нічию збірної України з Португалією.
Раніше Зінченко обіцяв відірвати ноги Бернарду Сілві.
Джерело - Чемпіон.
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