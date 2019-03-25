Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка

Відомий український актор та телеведучий Андрій Бєдняков узяв інтерв'ю у півзахисника Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка.

Так, Бєдняков запропонував обрати Олександру хто краще: Пеп Гвардіола чи Спайдер-мен. Зінченко не розгубився і сказав, що: "Андрій Бєдняков".

Нагадаємо, що Зінченко прокоментував переможну нічию збірної України з Португалією.

Раніше Зінченко обіцяв відірвати ноги Бернарду Сілві.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua