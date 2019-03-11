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Готовий до бою: Ломаченко показав як готується до бою

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Українець готується до бою проти Ентоні Кролли
Готовий до бою: Ломаченко показав як готується до бою

Чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) поділився фото зі свого тренувального залу в Окснарді.

Український боксер готується до захисту титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

 
 
 
 
 
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😤 #LOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Бій Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець.

Нагадаємо, британець хоче стати чемпіоном світу, захистити пояса в Манчестері і завершити кар'єру.

Раніше фанат вклав душу в портрет Ломаченка и получил шедевр.

Джерело - Чемпіон.

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