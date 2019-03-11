Готовий до бою: Ломаченко показав як готується до бою

Українець готується до бою проти Ентоні Кролли

Чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) поділився фото зі свого тренувального залу в Окснарді.

Український боксер готується до захисту титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😤 #LOMA Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 10 Мар 2019 в 2:05 PDT

Бій Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець.

Нагадаємо, британець хоче стати чемпіоном світу, захистити пояса в Манчестері і завершити кар'єру.

Раніше фанат вклав душу в портрет Ломаченка и получил шедевр.

Джерело - Чемпіон.

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