Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО

Один з уболівальників чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) намалював портрет українця в чорно-білому кольорі.

Нагадаємо, що Суперник Ломаченка показав чудову форму перед боєм.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко допомагає Гвоздику готуватися до бою

Джерело - Чемпіон.

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