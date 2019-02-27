Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО

Один з уболівальників чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) намалював портрет українця в чорно-білому кольорі.
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Нагадаємо, що Суперник Ломаченка показав чудову форму перед боєм.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко допомагає Гвоздику готуватися до бою
Джерело - Чемпіон.
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