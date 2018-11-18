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Сейв дня: як голкіпер збірної Автралії парирував неймовірний удар зі штрафного

Сьогодні 15:17 Phillip Hess 216 0
Сейв дня: як голкіпер збірної Автралії парирував неймовірний удар зі штрафного

У товариській грі Південна Корея - Австралія, голкіперу гостей, Метью Райану вдалося парирувати неймовірний удар зі штрафного.

На 71-й хвилині матчу Чу Се Джон пробивав штрафний удар з 30-и метрової позначки. Удар вийшов дуже потужним, однак голкіпер потягнув цей удар, прямо з дев'ятки.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1, на останній хвилині Луонго врятував Австралію від поразки.

Джерело - Чемпіон.

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