Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО

Напередодні українського дербі Шахтар - Динамо в рамках 14-го туру чемпіонату України Чемпіон згадує один з найскандальніших епізодів українських класичних.

Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018

У Суперкубку 2011 року форвард Динамо Артем Мілевський, забивши гол у ворота гірників, показав фанатам донеччан великий палець опущений вниз. Після гри представники Шахтаря роздули скандал навколо жесту Мілевського, що власник Динамо Ігор Суркіс змушений був вибачатися.

Нагадаємо, що Чемпіон вестиме онлайн матчу 14-го туру УПЛ Шахтар - Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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