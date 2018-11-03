Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ

Шахтар - Динамо

Чемпіонат України, 14-й тур

Харків, ОСК Металіст

3 листопада, 17:00

Головний арбітр: Віталій Романов

Асистенти арбітра: Олександр Войтюк та Сергій Беккер

Четвертий суддя: Анатолій Абдула

У 10-му турі української Прем'єр-ліги Шахтарю у Харкові буде протистояти київське Динамо.

Зараз Динамо перебуває у не найкращій формі. Перед перемогою над Минаєм у Кубку України, кияни зазнали поразки від Львова.

Шахтар показує набагато стабільнішу гру в чемпіонаті, проте в єврокубках "гірникам" не вдається здобувати перемогу за перемогою, як на внутрішній арені.

Шахтар виглядає однозначним фаворитом, однак на боці Динамо виступають відразу декілька факторів.

По-перше, Динамо Хацкевича не програвало Шахтарю у чемпіонаті України, за 5 матчів 4 перемоги та одна нічия.

По-друге, у Шахтаря серйозні кадрові проблеми. Окрім дискваліфікованого Каойде, через травму матч пропустить Степаненко та Фернандо, Тайсон та Марлос під питанням.

За Динамо не зможе зіграти дискваліфікований Кадар та травмований Бєсєдін.

Підсумовуючи усі фактори, можна спрогнозувати досить нудну гру від обох команд та нічийний результат, який більше влаштує донецьку команду.

Прогноз Чемпіона: 1:1

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов - Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі - Майкон, Алан Патрік, Болбат, Веллінгтон Нем, Тотовицький, - Мораес

Динамо: Бойко - Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко - Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Циганков, Сідклей - Вербич

Слова:

Жуніор Мораес: "Ми дуже амбітні, чекаємо складного протистояння і серйозно до нього готуємося. Знаємо, що у нас є всі якості для перемоги, поважаємо суперника і сподіваємося, що поєдинок вийде цікавим. Я дуже люблю великі матчі, дербі і класіко. Попереду особлива гра не тільки для мене, а для всіх".

Цікавий факт: У чемпіонаті України Шахтар та Динамо зустрічалися між собою 58 разів, з них 19 раз вигравали "гірники", 24 кияни, а також 15 матчів завершувалися у нічию. Різниця м'ячів 75:67 на користь Динамо.

Джерело - Чемпіон.