Мій профіль

Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ

Сьогодні 06:01 2107
Букмекери визначили фаворита у грі Шахтар - Динамо
Сьогодні 08:44 251
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Вчора 23:17 602
Динамо цікавиться нігерійським півзахисником
Вчора 21:10 633
Несенюк до Ярмоленка та Шевченка: Що вам Україна зробила поганого, пацани?
Вчора 19:50 3869 4
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду
Вчора 14:30 1369
Шахтар зіграє з Динамо у чвертьфіналі Кубка України. Результати жеребкування
Вчора 13:14 2439
Дніпро може не побачити матч збірної з футболу. ФОТО
Вчора 13:03 1906
Жеребкування Кубка України: пряма онлайн-трансляція
Вчора 12:54 1333
Відеоогляд всіх матчів ночі в НБА
Вчора 10:34 274
Навколо спорту
Блоги
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду Валерій Ручка
Вчора 14:30 1369
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
01.11.2018 19:30 296
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
31.10.2018 12:18 2090
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 23:53 1835
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 18:02 753
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:19 Футбол Гол Зозулі допоміг Альбасете перемогти. ВІДЕО 143
09:07 Теніс Цуренко: Найбільше спілкуюся з Касаткіною 367
08:44 Футбол Букмекери визначили фаворита у грі Шахтар - Динамо 251
06:01 Футбол Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ 2107
2 Листопада 2018
23:52 Баскетбол Все найкраще за жовтень в НБА. ВІДЕО 216
23:45 Футбол Зозуля забив за Альбасете. ВІДЕО 518
23:30 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 99039
23:25 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 15769
23:23 Футбол У легендарного Роналдінью відібрали паспорт через борги 686
23:17 Футбол Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018 602
23:05 Футбол Лунін: Продовжуємо працювати 357
22:50 Теніс Лопатецька не дограла чветьфінал у Торонто 369
22:30 Футбол Суперклуби Європи створять свою лігу 678
22:10 Футбол Російський коментатор назвав колишнього тренера Динамо повним мудаком 948
21:50 Футбол Колишній футболіст Шахтаря претендує на звання найкращого гравця АПЛ в жовтні 471
21:30 Футбол Шахтар - Динамо: молодіжка киян сильніша. ВІДЕО 321
21:10 Футбол Динамо цікавиться нігерійським півзахисником 633
20:50 Теніс Козлова впевнено вийшла у півфінал турніру в Канаді 386
20:30 Футбол Наполі - Емполі: де дивитися стартовий матч 11-го туру Серії А 232
20:10 Футбол Колишній форвард Арсенала сяде до в'язниці 834
19:50 Футбол Несенюк до Ярмоленка та Шевченка: Що вам Україна зробила поганого, пацани? 3869 4
19:30 Плавання Українець Романчук завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з плавання 262
19:10 Футбол Маркевич: Вже набридли фінали між Шахтарем та Динамо 1125 2
18:50 Баскетбол Дніпро підписав колишнього гравця НБА 472
18:30 Футбол Київський Арсенал підсилився одразу трьома гравцями 1080

Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ

Сьогодні 06:01 2107 0
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ

Шахтар - Динамо

Чемпіонат України, 14-й тур

Харків, ОСК Металіст

3 листопада, 17:00

Головний арбітр: Віталій Романов

Асистенти арбітра: Олександр Войтюк та Сергій Беккер

Четвертий суддя: Анатолій Абдула

У 10-му турі української Прем'єр-ліги Шахтарю у Харкові буде протистояти київське Динамо.

Зараз Динамо перебуває у не найкращій формі. Перед перемогою над Минаєм у Кубку України, кияни зазнали поразки від Львова.

Шахтар показує набагато стабільнішу гру в чемпіонаті, проте в єврокубках "гірникам" не вдається здобувати перемогу за перемогою, як на внутрішній арені.

Шахтар виглядає однозначним фаворитом, однак на боці Динамо виступають відразу декілька факторів.

Актуально: Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018.

По-перше, Динамо Хацкевича не програвало Шахтарю у чемпіонаті України, за 5 матчів 4 перемоги та одна нічия.

По-друге, у Шахтаря серйозні кадрові проблеми. Окрім дискваліфікованого Каойде, через травму матч пропустить Степаненко та Фернандо, Тайсон та Марлос під питанням.

За Динамо не зможе зіграти дискваліфікований Кадар та травмований Бєсєдін.

Підсумовуючи усі фактори, можна спрогнозувати досить нудну гру від обох команд та нічийний результат, який більше влаштує донецьку команду.

Прогноз Чемпіона: 1:1

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов - Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі - Майкон, Алан Патрік, Болбат, Веллінгтон Нем, Тотовицький, - Мораес

Динамо: Бойко - Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко - Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Циганков, Сідклей - Вербич

Слова: 

Жуніор Мораес: "Ми дуже амбітні, чекаємо складного протистояння і серйозно до нього готуємося. Знаємо, що у нас є всі якості для перемоги, поважаємо суперника і сподіваємося, що поєдинок вийде цікавим. Я дуже люблю великі матчі, дербі і класіко. Попереду особлива гра не тільки для мене, а для всіх".

Цікавий факт: У чемпіонаті України Шахтар та Динамо зустрічалися між собою 58 разів, з них 19 раз вигравали "гірники", 24 кияни, а також 15 матчів завершувалися у нічию. Різниця м'ячів 75:67 на користь Динамо.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()