Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили

Півзахисник ПСЖ Марко Вератті зробив благородний вчинок, перевівши гроші нужденному школяреві, залишаючись при цьому інкогніто.

Дев'ятирічний Андреа Д'Оссо бореться з важким захворюванням і потребував обладнання для спілкування з вчителями та школярами.

Його школу пограбували і винесли комп'ютери, а також обладнання, яке дозволяло Андреа вчитися дистанційно.

Щоб купити таке обладнання Вератті зробив анонімний переказ, але батько школяра з'ясував, хто скоїв пожертвування, повідомляє Corriere di Bologna, яке і допомогло визначити Верратті.

"Я особисто подякував йому. Ми домовилися, що Марко зустрінеться з Андреа, коли буде можливість. Це була б велика честь для нас", - сказав батько хлопчика.

Джерело - isport.ua.

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