В США боксер покинув ринг відразу після початку бою

Курйозний епізод стався на боксерському вечорі в Міннеаполісі.

Американський боксер Кертіс Харпер, який мав битися з нігерійцем Ефе Аджагбой, вийшов в ринг, отримав передстартові інструкції від рефері, але відразу після гонгу, що сповістив про початок 1-го раунду, добровільно покинув поле бою.

Зрозуміло, за таку витівку Гарпера було присуджено поразку через дискваліфікацію.

Пізніше Харпер пояснив, що така поведінка була знаком протесту. На думку Харпера, йому занадто мало заплатили за цей бій, так що він зажадав поваги до своєї персони.

Джерело - terrikon.

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