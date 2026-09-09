Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад матчів
З 9 до 27 вересня в чотирьох країнах (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія) відбудеться чемпіонат світу Європи 2026 року з волейболу.
За перемогу та путівку на Олімпійські ігри 2028 змагатимуться 24 національні збірні, серед яких і Україна.
За результатами жеребкування українці потрапили у групу B, де змагатимуться з Польщею, Болгарією, Португалією, Ізраїлем та Північною Македонією.
Груповий етап
Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.
Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.
Група A
- 10.09 | 🕐22:05 | Італія – Швеція
- 11.09 | 🕐17:00 | Чехія – Греція
- 11.09 | 🕐22:00 | Словенія – Словаччина
- 12.09 | 🕐17:00 | Чехія – Швеція
- 12.09 | 🕐22:05 | Італія – Греція
- 13.09 | 🕐17:00 | Словенія – Швеція
- 13.09 | 🕐22:05 | Італія – Словаччина
- 14.09 | 🕐17:00 | Чехія – Словаччина
- 14.09 | 🕐22:00 | Словенія – Греція
- 15.09 | 🕐17:00 | Греція – Швеція
- 15.09 | 🕐22:05 | Італія – Чехія
- 16.09 | 🕐17:00 | Словаччина – Швеція
- 16.09 | 🕐22:00 | Словенія – Чехія
- 17.09 | 🕐17:00 | Греція – Словаччина
- 17.09 | 🕐22:05 | Італія – Словенія
Група B
- 09.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Північна Македонія
- 10.09 | 🕐16:00 | Польща – Португалія
- 10.09 | 🕐19:00 | Україна – Ізраїль
- 11.09 | 🕐16:00 | Україна – Північна Македонія
- 11.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Португалія
- 12.09 | 🕐16:00 | Польща – Ізраїль
- 12.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Україна
- 13.09 | 🕐16:00 | Португалія – Ізраїль
- 13.09 | 🕐19:00 | Польща – Північна Македонія
- 14.09 | 🕐16:00 | Україна – Португалія
- 14.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Ізраїль
- 15.09 | 🕐16:00 | Португалія – Північна Македонія
- 15.09 | 🕐19:00 | Польща – Україна
- 16.09 | 🕐16:00 | Ізраїль – Північна Македонія
- 16.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Польща
Група C
- 10.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Данія
- 11.09 | 🕐17:00 | Нідерланди – Бельгія
- 11.09 | 🕐20:00 | Сербія – Естонія
- 12.09 | 🕐15:00 | Нідерланди – Данія
- 12.09 | 🕐18:00 | Бельгія – Фінляндія
- 13.09 | 🕐15:00 | Естонія – Данія
- 13.09 | 🕐18:00 | Сербія – Фінляндія
- 14.09 | 🕐17:00 | Сербія – Нідерланди
- 14.09 | 🕐20:00 | Бельгія – Естонія
- 15.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Данія
- 15.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Фінляндія
- 16.09 | 🕐17:00 | Сербія – Данія
- 16.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Естонія
- 17.09 | 🕐17:00 | Сербія – Бельгія
- 17.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Естонія
Група D
- 09.09 | 🕐20:00 | Румунія – Латвія
- 10.09 | 🕐17:00 | Франція – Швейцарія
- 10.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Німеччина
- 11.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Латвія
- 11.09 | 🕐20:00 | Румунія – Швейцарія
- 12.09 | 🕐17:00 | Франція – Туреччина
- 12.09 | 🕐20:00 | Німеччина – Румунія
- 13.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Швейцарія
- 13.09 | 🕐20:00 | Франція – Латвія
- 14.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Швейцарія
- 14.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Румунія
- 15.09 | 🕐17:00 | Швейцарія – Латвія
- 15.09 | 🕐20:00 | Франція – Німеччина
- 16.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Латвія
- 16.09 | 🕐20:00 | Франція – Румунія
Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 19-21 вересня, чвертьфінали – на 22-23 вересня, півфінали відбудуться 25 вересня, а фінал та матч за третє місце – 26-го.