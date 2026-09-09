Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад матчів

З 9 до 27 вересня в чотирьох країнах (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія) відбудеться чемпіонат світу Європи 2026 року з волейболу.

За перемогу та путівку на Олімпійські ігри 2028 змагатимуться 24 національні збірні, серед яких і Україна.

За результатами жеребкування українці потрапили у групу B, де змагатимуться з Польщею, Болгарією, Португалією, Ізраїлем та Північною Македонією.

Груповий етап

Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Група A

10.09 | 🕐22:05 | Італія – Швеція

11.09 | 🕐17:00 | Чехія – Греція

11.09 | 🕐22:00 | Словенія – Словаччина

12.09 | 🕐17:00 | Чехія – Швеція

12.09 | 🕐22:05 | Італія – Греція

13.09 | 🕐17:00 | Словенія – Швеція

13.09 | 🕐22:05 | Італія – Словаччина

14.09 | 🕐17:00 | Чехія – Словаччина

14.09 | 🕐22:00 | Словенія – Греція

15.09 | 🕐17:00 | Греція – Швеція

15.09 | 🕐22:05 | Італія – Чехія

16.09 | 🕐17:00 | Словаччина – Швеція

16.09 | 🕐22:00 | Словенія – Чехія

17.09 | 🕐17:00 | Греція – Словаччина

17.09 | 🕐22:05 | Італія – Словенія

Група B

09.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Північна Македонія

10.09 | 🕐16:00 | Польща – Португалія

10.09 | 🕐19:00 | Україна – Ізраїль

– Ізраїль 11.09 | 🕐16:00 | Україна – Північна Македонія

– Північна Македонія 11.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Португалія

12.09 | 🕐16:00 | Польща – Ізраїль

12.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Україна

13.09 | 🕐16:00 | Португалія – Ізраїль

13.09 | 🕐19:00 | Польща – Північна Македонія

14.09 | 🕐16:00 | Україна – Португалія

– Португалія 14.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Ізраїль

15.09 | 🕐16:00 | Португалія – Північна Македонія

15.09 | 🕐19:00 | Польща – Україна

16.09 | 🕐16:00 | Ізраїль – Північна Македонія

16.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Польща

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Група C

10.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Данія

11.09 | 🕐17:00 | Нідерланди – Бельгія

11.09 | 🕐20:00 | Сербія – Естонія

12.09 | 🕐15:00 | Нідерланди – Данія

12.09 | 🕐18:00 | Бельгія – Фінляндія

13.09 | 🕐15:00 | Естонія – Данія

13.09 | 🕐18:00 | Сербія – Фінляндія

14.09 | 🕐17:00 | Сербія – Нідерланди

14.09 | 🕐20:00 | Бельгія – Естонія

15.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Данія

15.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Фінляндія

16.09 | 🕐17:00 | Сербія – Данія

16.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Естонія

17.09 | 🕐17:00 | Сербія – Бельгія

17.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Естонія

Група D

09.09 | 🕐20:00 | Румунія – Латвія

10.09 | 🕐17:00 | Франція – Швейцарія

10.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Німеччина

11.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Латвія

11.09 | 🕐20:00 | Румунія – Швейцарія

12.09 | 🕐17:00 | Франція – Туреччина

12.09 | 🕐20:00 | Німеччина – Румунія

13.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Швейцарія

13.09 | 🕐20:00 | Франція – Латвія

14.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Швейцарія

14.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Румунія

15.09 | 🕐17:00 | Швейцарія – Латвія

15.09 | 🕐20:00 | Франція – Німеччина

16.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Латвія

16.09 | 🕐20:00 | Франція – Румунія

Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 19-21 вересня, чвертьфінали – на 22-23 вересня, півфінали відбудуться 25 вересня, а фінал та матч за третє місце – 26-го.