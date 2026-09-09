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Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад матчів

Микола Дендак — 9 вересня 2026, 18:00
FIVB
Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад матчів

З 9 до 27 вересня в чотирьох країнах (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія) відбудеться чемпіонат світу Європи 2026 року з волейболу.

За перемогу та путівку на Олімпійські ігри 2028 змагатимуться 24 національні збірні, серед яких і Україна.

За результатами жеребкування українці потрапили у групу B, де змагатимуться з Польщею, Болгарією, Португалією, Ізраїлем та Північною Македонією.

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Груповий етап

Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Група A

  • 10.09 | 🕐22:05 | Італія – Швеція
  • 11.09 | 🕐17:00 | Чехія – Греція
  • 11.09 | 🕐22:00 | Словенія – Словаччина
  • 12.09 | 🕐17:00 | Чехія – Швеція
  • 12.09 | 🕐22:05 | Італія – Греція
  • 13.09 | 🕐17:00 | Словенія – Швеція
  • 13.09 | 🕐22:05 | Італія – Словаччина
  • 14.09 | 🕐17:00 | Чехія – Словаччина
  • 14.09 | 🕐22:00 | Словенія – Греція
  • 15.09 | 🕐17:00 | Греція – Швеція
  • 15.09 | 🕐22:05 | Італія – Чехія
  • 16.09 | 🕐17:00 | Словаччина – Швеція
  • 16.09 | 🕐22:00 | Словенія – Чехія
  • 17.09 | 🕐17:00 | Греція – Словаччина
  • 17.09 | 🕐22:05 | Італія – Словенія

Група B

  • 09.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Північна Македонія
  • 10.09 | 🕐16:00 | Польща – Португалія
  • 10.09 | 🕐19:00 | Україна – Ізраїль
  • 11.09 | 🕐16:00 | Україна – Північна Македонія
  • 11.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Португалія
  • 12.09 | 🕐16:00 | Польща – Ізраїль
  • 12.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Україна
  • 13.09 | 🕐16:00 | Португалія – Ізраїль
  • 13.09 | 🕐19:00 | Польща – Північна Македонія
  • 14.09 | 🕐16:00 | Україна – Португалія
  • 14.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Ізраїль
  • 15.09 | 🕐16:00 | Португалія – Північна Македонія
  • 15.09 | 🕐19:00 | Польща – Україна
  • 16.09 | 🕐16:00 | Ізраїль – Північна Македонія
  • 16.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Польща
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Група C

  • 10.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Данія
  • 11.09 | 🕐17:00 | Нідерланди – Бельгія
  • 11.09 | 🕐20:00 | Сербія – Естонія
  • 12.09 | 🕐15:00 | Нідерланди – Данія
  • 12.09 | 🕐18:00 | Бельгія – Фінляндія
  • 13.09 | 🕐15:00 | Естонія – Данія
  • 13.09 | 🕐18:00 | Сербія – Фінляндія
  • 14.09 | 🕐17:00 | Сербія – Нідерланди
  • 14.09 | 🕐20:00 | Бельгія – Естонія
  • 15.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Данія
  • 15.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Фінляндія
  • 16.09 | 🕐17:00 | Сербія – Данія
  • 16.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Естонія
  • 17.09 | 🕐17:00 | Сербія – Бельгія
  • 17.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Естонія

Група D

  • 09.09 | 🕐20:00 | Румунія – Латвія
  • 10.09 | 🕐17:00 | Франція – Швейцарія
  • 10.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Німеччина
  • 11.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Латвія
  • 11.09 | 🕐20:00 | Румунія – Швейцарія
  • 12.09 | 🕐17:00 | Франція – Туреччина
  • 12.09 | 🕐20:00 | Німеччина – Румунія
  • 13.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Швейцарія
  • 13.09 | 🕐20:00 | Франція – Латвія
  • 14.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Швейцарія
  • 14.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Румунія
  • 15.09 | 🕐17:00 | Швейцарія – Латвія
  • 15.09 | 🕐20:00 | Франція – Німеччина
  • 16.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Латвія
  • 16.09 | 🕐20:00 | Франція – Румунія

Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 19-21 вересня, чвертьфінали – на 22-23 вересня, півфінали відбудуться 25 вересня, а фінал та матч за третє місце – 26-го.

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