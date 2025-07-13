Посередній виступ українок, повний тріумф Швьонтек: огляд головних подій Вімблдону

Завершилося третє тенісне змагання Grand Slam поточного сезону. 138 за ліком Вімблдонський турнір приніс багато несподіванок, встановивши рекорд за кількістю гравців першої десятки рейтингу, які зачохлили ракетки у першому колі.

У 90-ті роки минулого століття, коли дерева були великими, а трава – швидшою (остання ремарка не є фігурою мовлення, адже для подовження зазвичай коротких розіграшів на траві покриття кортів останні років 25 роблять якомога менш швидким) Вімблдон був турніром з найменшою кількістю сенсацій з усіх чотирьох Слемів.

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На нинішньому змаганні у чоловіків до вирішальних матчів усе ж дійшли чотири найсильніших майстра гри на траві. А ось у жінок… Точно спрогнозувати фіналісток без допомоги магічної кришталевої кулі навряд чи комусь вдалося. А передбачити безжальний розгром у фіналі, мабуть, не змогла б і магія.

На фоні такого зорепаду хороший шанс проявити себе мали українки, однак, на жаль, не змогли цього зробити повною мірою. З наших співвітчизниць і почнемо огляд головних подій Вімблдону.

Наші

У цьогорічному Вімблдоні взяли участь лише четверо українок. Рівно вдвічі менше, ніж рік тому. Причини цьому різні. Від травми Ангеліни Калініної до як мінімум тимчасового припинення виступів Лесі Цуренко та Катерини Байндль. Важливішою, звісно, є не кількість, а якість. А ось із нею не дуже склалося.

Втома Еліни Світоліної

Перша ракетка України провела дуже сильний ґрунтовий сезон, здобувши під час нього аж 18 перемог – найбільше за всю кар’єру. Виступ за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг, виграш турніру WTA 250 у Руані, півфінал у Мадриді, чвертьфінали в Римі та на Ролан Гаррос – усе це Світоліна зробила менш ніж за два місяці.

Еліна Світоліна Getty images

Між тим, скоро Еліні виповниться 31 рік. Чисто фізично, витримувати такі ж навантаження, як у 23-24, враховуючи ще материнство, спортсменці непросто. Як і зазвичай, Світоліна перед Вімблдоном виступила лише на одному трав’яному турнірі, у Бад-Гомбурзі. І звично не здобула там особливого успіху.

Два попередні британські мейджори закінчувалися для найтитулованішої українки півфіналом і чвертьфіналом. Тому, хоч Еліна не вважається спеціалісткою по грі на траві, від неї знову можна було очікувати гарного результату.

На жаль, не склалося.

Світоліна здобула дві прогнозовані перемоги, над угоркою Бондар та білорускою Саснович. Вже гра з представницею країни-агресорки ставила певні запитання стосовно рівня тенісу першої ракетки України.

А у третьому колі нездоланним бар’єром перед Світоліною постала бельгійка Елізе Мертенс. За іронією долі, єдина спортсменка, яку Еліна обіграла у Бад-Гомбурзі. Провальний перший сет і рівний другий, програний на тай-брейку, перевели українку в розряд глядачів.

Після матчу Еліна сказала, що дійсно дуже втомилася і візьме відпочинок перед серією північноамериканських хардових турнірів, які вінчатиме US Open.

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Поки ж Світоліна в оновленому рейтингу зробить крок вниз – на 14 позицію.

Чергові американські гірки Даяни Ястремської

Виступ третьої ракетки України назвати невдалим не підніметься рука над клавіатурою. Даяна в цілому провела якісний місяць на траві. Дійшла до фіналу в Ноттінгемі та до чвертьфіналу в Істборні, місцями демонструючи дуже якісний теніс. Це рівень WTA 250, там не було найкращих спортсменок, але тим не менш.

Справжня топова суперниця очікувала на Ястремську у першому колі Вімблдону. Друга ракетка світу Коко Гофф ніколи не мала великих успіхів на траві, однак менш ніж за місяць до старту британського мейджору стала чемпіонкою на Ролан Гаррос. Такий успіх кому завгодно може допомогти підкорити нові вершини.

Проте жодних вершин на Вімблдоні Гофф не досягла. Даяна за підтримки британських уболівальників у своєму традиційному атакувальному стилі заганяла молоду американку по задній лінії, і в другій партії гра Коко зовсім розвалилася.

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Після цієї приємної несподіванки перед Ястремською відкрилася сітка другої сіяної. Однак зникла гра Даяни, що приносила успіх. Частково це пояснюється сильним британським вітром, який для відносно молодого покоління українок чомусь є серйозною перешкодою.

Все ж, неправильно проблеми з рівнем тенісу пояснювати погодою, адже вона однакова для обох спортсменок на корті. Головним недоліком гри Ястремської є відсутність плану Б, якщо звична агресивна гра не приносить успіху.

З росіянкою Захаровою з кінця першої сотні рейтингу українці все ж вдалося зробити камбек, коли суперниця у другому сеті подавала на матч. А проти іспанки Бузас Манейро Ястремська спромоглася виграти тільки одну партію. Сумно було спостерігати, як під час єдиного шансу вирівняти ситуацію в третьому сеті того поєдинку, маючи подвійний брейк-пойнт, Даяна раз по раз не могла просто повернути м’яч в корт після подачі опонентки.

Повторення минулорічного результату на Вімблдоні дозволить Ястремській повернутися в топ-40 найкращих тенісисток планети.

Набуття досвіду гри на траві Юлії Стародубцевої

25-річна представниця Каховки через навчання в американському університеті лише вдруге у кар’єрі грала трав’яний сезон загалом і Вімблдон зокрема. Перед мейджором вона провела ряд змагань, але не змогла здобути жодної перемоги в основній сітці турнірів різного рівня. Тому великих досягнень від неї чекати не було сенсу.

Першою суперницею Стародубцевої на Вімблдоні стала місцева спортсменка Франческа Джонс. З одного боку, володарку вайлд-кард, яка не входить до першої сотні рейтингу, можна вважати вдалим жеребом. З іншого – це британка, що апріорі вміє грати на траві.

Вчисту програвши першу партію, надалі Юлія пристосувалася до покриття й впевнено взяла два наступні сети.

Юлія Стародубцева Getty images

На жаль, впоратися з потужною грою росіянки Самсонової у другому колі Стародубцевій вже не вдалося. Камбек, який здійснила Юлія проти цієї суперниці на мадридському ґрунті, повторити на траві не вийшло.

Оскільки минулого року Стародубцева так само дійшла до другого кола Вімблдону, але перед тим вдало пройшла кваліфікацію, то 40 рейтингових очок за успіх у попередніх змаганнях українка втратить і на кілька позицій опуститься у жіночому табелі про ранги.

Піке Костюк продовжується

Що коїться з другою ракеткою України, наразі сказати важко. Уже другий мейджор поспіль вона поступається у стартовому матчі суперниці з другої сотні рейтингу, яка долала кваліфікацію.

Місяць тому, на Ролан Гаррос, Костюк зупинила чешка Бейлек, на Вімблдоні те саме зробила словенка Ер’явець. Якщо додати сюди дві безбарвні поразки Еммі Наварро на трав’яних турнірах у Берліні та Бад-Гомбурзі, все стає зовсім сумно. П’ять невдач поспіль від суперниць абсолютно різного рівня й стилів гри.

Марта Костюк Getty images

Можна й потрібно казати, що на Вімблдоні Марті довелося стартувати з застудою, але як щодо попередніх поразок? І це після дуже оптимістичних виступів у Мадриді та Римі. Питань більше, ніж відповідей на них.

Переходимо до головних дійових осіб.

Спочатку згадаємо про героїв Вімблдону 2024. Минулорічна переможниця британського мейджору Барбора Крейчикова ніяк не може впоратися зі своїми травмами. Захист трофею вона закінчила у третьому колі поразкою від представниці топ-10, американки Наварро. В оновленому рейтингу чешка впаде з першої двадцятки більш ніж на 60 позицій.

Від торішньої фіналістки Вімблдону італійки Жасмін Паоліні очікувалося явно більше, ніж виліт у другому колі від росіянки Рахімової. Після успіху на домашньому "тисячнику" в Римі Паоліні уже два місяці не демонструє нічого виразного. "Прокляття Риму" сильно затягнулося. Вперше за останній рік італійка опиниться на межі вильоту з топ-10.

Яскраве повернення Швьонтек

Всю першу половину поточного сезону тенісні експерти обговорювали невдалі виступи польки. Дійсно, з минулорічного Ролан Гаррос Швьонтек не виграла жодного турніру (не рахуючи Олімпіаду, яка не входить до переліку змагань WTA) і рік не грала у фіналах. Тут варто зазначити, що Іга при цьому рідко вилітала на ранніх стадіях змагань, тому в Чемпіонській гонці, де враховуються очки, набрані виключно у поточному сезоні, йшла третьою.

Перед Вімблдоном Іга дісталася до вирішального матчу в Бад-Гомбурзі, де поступилася Пегулі, але показала, що може бути конкурентоздатною на траві. Букмекери ставили її на четверте місце за шансами перемогти на трав’яному мейджорі.

Потрібно враховувати, що Швьонтек серйозно пощастило з жеребом. Вона потрапила у нижню половину сітки до далеко не трав’яної спеціалістки Гофф, а завдяки Кларі Таусон уникнула зустрічі з небезпечною казахстанкою Рибакіною. Загалом, за сім матчів жодної з представниць топ-10 на шляху Іги не трапилося.

Іга Швьонтек Getty images

Однак всіх суперниць, з якими звів польку жереб, вона пройшла впевнено. Втратила за турнір лише один сет ще у другому колі проти американки Макнеллі. І влаштувала справжні погроми Белінді Бенчич у півфіналі (тепер вже однозначно і не скажеш, наскільки пошкодження нігтя завадило швейцарці скласти Швьонтек більш гідну опозицію) та Аманді Анісімовій – у вирішальному матчі.

Погодьтеся, важко казати про удачу тенісистки, яка у фіналі повісила два "бублики" спортсменці, що за день до того вибила з боротьби першу ракетку світу. Вперше за 114 останніх років жіночий фінал на Вімблдоні закінчився з рахунком 6:0, 6:0.

Варто віддати належне силі характеру Швьонтек. Так, українці мають право ображатися на неї після загравань і спільних відео з Аріною Сабалєнкою. Однак далеко не кожна гравчиня, зіткнувшись із серйозними проблемами в кар’єрі, переживши під час цього сталкеринг від неадеквата та смерть дідуся, зможе повернутися з настільки яскравим тріумфом. Тріумфом на траві, покритті, на якому не вдавалося показувати високих результатів на своєму піку.

Швьонтек з нового тижня повернеться у топ-3 світового рейтингу. Але куди важливішою для неї стане знов набута впевненість у собі.

Перший фінал турніру Grand Slam для Анісімової

23-річна донька російських емігрантів Аманда Анісімова колись вважалася топовою юніоркою. Однак після смерті у 2019-му батька, який був її тренером, більше боролася з психологічними проблемами, ніж грала в теніс. Рік тому, наприклад, вона не змогла пройти кваліфікацію Вімблдону 2024.

Але відтоді багато змінилося.

Анісімова в лютому стала переможницею "тисячника" в Досі, що допомогло їй піднятися у топ-20. На трав’яному турнірі у Квінз Клаб в Лондоні у середині червня вона дійшла до фіналу. Тому зовсім несподіваним її виступ на цьогорічному Вімблдоні назвати не можна.

Аманда Анісімова Getty images

Свій шлях до фіналу Аманда розпочала із двох сетів по 6:0 проти казахстанки Путінцевої. До півфіналу вона не зустрічалася з надскладними суперницями. А уже на цій стадії їй довелося протистояти першій ракетці світу та головній фаворитці Вімблдону Аріні Сабалєнці.

З білорускою Анісімова впоралася у трьох сетах, за що їй особлива подяка. І, мабуть, вона залишила в тому матчі всю себе. Адже на фінал проти Швьонтек вийшла геть розібраною й отримала 0:6, 0:6. Повне віддзеркалення своєї перемоги у першому колі Вімблдону з таким самим рахунком.

З великою долею вірогідності можна припустити, що людину, яка до своїх 23 років упоралася з важкими психологічними проблемами, така поразка не зламає. А значить, у майбутньому є всі шанси побачити Анісімову в останніх стадіях найбільших тенісних турнірів.

Кого ще варто згадати

Першою в цьому переліку стоятиме Белінда Бенчич. Шлях швейцарки десь нагадує кар’єру Еліни Світоліної. На Олімпіаді в Токіо, де Еліна стала бронзовою призеркою, Бенчич перемогла. І теж уже встигла народити дитину, після чого дісталася до півфіналу Вімблдону.

Окрема подяка Белінді за дві поспіль перемоги над росіянками Александровою та Андрєєвою у четвертому колі та чвертьфіналі відповідно.

Белінда Бенчич Getty images

Головний прорив на Вімблдоні створила 37-річна німкеня Лаура Зігмунд. Важко вживати слово "прорив" стосовно людини, закінчення кар’єри якої вже зовсім недалеко. Однак 104 ракетка світу обіграла на своєму шляху до чвертьфіналу міцних суперниць, найсерйознішою з яких стала переможниця Australian Open 2025 Медісон Кіз.

Та й перемогти Сабалєнку у чвертьфіналі Зігмунд цілком могла, адже вела з брейком у вирішальному сеті. Ось де дався взнаки вік.

Наостанок відзначимо 21-річну аргентинку Солану Сьєрру. Після поразки у фіналі кваліфікації їй пощастило здобути щасливий квиток в основну сітку, де вона пройшла трьох суперниць, показавши найкращий результат в історії Вімблдону серед "лакі-лузерів". Цікаво, що у четвертому колі змагань зупинила її саме Зігемунд.

Що далі

Після невеликого відпочинку найкращі тенісистки планети вирушать до Північної Америки на турніри з хардовим покриттям. Перший з них, серії WTA 500, стартує 21 липня у Вашингтоні.

Головними підготовчими турнірами до US Open стануть "тисячники" в Монреалі та Цинциннаті. Останній мейджор року відбудеться у Нью-Йорку з 24 серпня по 7 вересня.