Приємна сенсація: Ястремська обіграла другу ракетку світу і вийшла у друге коло Вімблдону

Даяна Ястремська (42) у стартовому для себе матчі Вімблдону влаштувала справжню сенсацію, обігравши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:1.

Ястремська провела два хороші підготовчі тижні до Вімблдону, зігравши у фіналі в Ноттінгемі та чвертьфіналі в Істборні, тому можна було сподіватися на вдалий виступ проти переможниці Ролан Гаррос.

Однак реальність перевершила очікування. Даяна змусила суперницю постійно захищатися і повела 5:2 у першому сеті. Лише у восьмому геймі партії Гофф зробила перший вінерс (активно виграний м'яч). Тут в українки настав певний спад. За рахунку 5:3 вона подала подвійну на сет-пойнті, після чого припустилася тієї ж помилки вже на брейк-пойнті суперниці.

Тож ситуація вирівнялася, гра дійшла до тай-брейку, де Ястремська суперницю вже не відпустила – 7:3.

А у другій партії Гофф остаточно морально зламалася, в неї посипалися подвійні помилки. Даяна ж, навпаки, почувалася дуже впевнено, набирала очко за очком і закінчила сет розгромом – 6:1.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 9 (!) разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Перше коло, 1 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (США) 7:6(3), 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула першу перемогу. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової (95).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122). Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).