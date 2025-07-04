Світоліна не зуміла пройти Мертенс у третьому колі Вімблдону

Еліна Світоліна не зуміла обіграти у третьому колі Вімблдону представницю Бельгії Елізе Мертенс (23).

Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(4).

Перша партія стала шоком для Світоліної. Вона під нуль взяла першу свою подачу, а потім програла 6 геймів поспіль, отримавши так званого "прихованого бублика" від Мертенс. Занадто багатьох простих помилок припускалася наша тенісистка.

Другий сет уже проходив у рівній боротьбі, хоч класним рівень демонстрованого тенісу було назвати складно. Еліна стала менше помилятися, а Елізе продовжувала діяти приблизно так, як у стартовій партії. Після обміну брейками у перших двох геймах надалі тенісистки тримали свої подачі, попри чималу кількість брейк-пойнтів з обох боків.

Гра перейшла на тай-брейк, на якому українка повела 3:0. Проте Мертенс не збиралася здаватися й з наступних восьми розіграшів забрала сім. 7:6(4), і бельгійка зіграє у четвертому колі Вімблдону.

Mertens makes it count 💪



Elise Mertens defeats 2023 semi-finalist Elina Svitolina 6-1, 7-6(4) to book her place in the fourth round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/AVDJOpxcQo — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло, 4 липня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 7:6(4)

Суперниці провели дев'яту очну зустріч, п'ять перемог на рахунку українки. У наступному колі змагань Мертенс зіграє з переможницею матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Еммою Радукану (40, Велика Британія).

Минулого сезону Еліна Світоліна дійшла на Вімблдоні до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у першому колі Вімблдону Світоліна розгромила Анну Бондар (75, Угорщина), а в другому раунді розібралася з Александрою Саснович (107, -).