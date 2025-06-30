Світоліна стартувала на Вімблдоні 2025 з розгромної перемоги

Еліна Світоліна (13) вийшла у друге коло одиночного розряду Вімблдону. У стартовому матчі перша ракетка України легко перемогла угорку Анну Бондар (75).

Зустріч тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

У першому ж геймі матчу сталася кумедна ситуація, яка рідко трапляється в тенісі. Світоліна вийшла до сітки і пробивала смеш, однак влучила не у корт, а в суперницю, що перебувала далеко за задньою лінією. За правилами, очко віддали українці.

Щодо безпосередньо гри, Еліна володіла великою перевагою. У четвертому геймі першого сету вона зробила брейк, який і вирішив долю першого сету. Правда, при подачі на партію нашій тенісистці довелося відіграти один брейк-пойнт Бондар.

Отримавши заряд впевненості, у другому сеті Світоліна легко довела справу до перемоги, віддавши суперниці лише один гейм. Гарний і впевнений початок мейджору.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 6 разів помилилася на подачі та не змогла зробити жодного брейку з 2 спроб.

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Перше коло, 30 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 6:3, 6:1

Суперниці провели другу очну зустріч, на цьогорічному Ролан Гаррос українка теж була сильнішою. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Варварою Грачовою (92, Франція) та Александрою Саснович (107, -).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна піднялася на 13 позицію.