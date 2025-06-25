Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Еліна Світоліна (14) не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У другому колі змагань вона поступилася бразилійці Беатріс Хаддад Маї (21).

Зустріч тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(7) на користь бразильської тенісистки.

Перший сет проходив із перевагою Світоліної, хоча перший брейк-пойнт був у Хаддад Маї у п'ятому геймі. Однак українці вдалося його відіграти й тут же забрати наступну подачу суперниці. Для перемоги в партії залишалося якісно подавати, що зрештою Еліні й вдалося.

Більша частина другого сету проходила в тому ж ключі. Проблема полягала в тому, що Світоліній не вдалося реалізувати по два брейк-пойнти у третьому та сьомому геймах. А перший же свій шанс взяти подачу суперниці Хаддад Мая реалізувала. На жаль, він припав на її сет-пойнт.

Успіх у другій партії надав упевненості бразилійці. Вона стала робити менше помилок з форхенду, під який чомусь продовжувала постійно грати українка (Хаддад Мая є шульгою). Двічі у середині сету Світоліній довелося відігравати брейки. Все ж справа дійшла до тай-брейку, де Беатріс впевнено повела 6:3. І знову Еліні вдалося відігратися та зрівняти рахунок! На жаль, перемогти все одно не вдалося – 7:9 на тай-брейку й Хаддад Мая пройшла далі.

Digging deep 🪏



Haddad Maia navigates Svitolina 3-6, 6-4, 7-6(7) to make the last eight in #BadHomburgOpen pic.twitter.com/VuFAvuMUhj — wta (@WTA) June 25, 2025

За поєдинок Світоліна 6 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Bad Homburg Open – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло, 25 червня

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – Еліна Світоліна (Україна) 3:6, 6:4, 7:6(7)

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Хаддад Мая зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (4).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна здолала бельгійку Елізе Мертенс (24) у першому колі турніру в Бад-Гомбурзі.