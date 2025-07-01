Стародубцева з камбеком обіграла Джонс у першому колі Вімблдону і вийшла на росіянку

Юлія Стародубцева (68) у стартовому матчі Вімблдону створила камбек і обіграла британську тенісистку Франческу Джонс (122), яка отримала вайлд-кард на змагання.

Зустріч тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 6:3, 6:1.

Стартова партія українці зовсім не вдалася, натомість британка впевнено грала в атаці й закономірно забрала сет – 6:1.

Взяла Джонс і першу подачу Стародубцевої у другій партії. Однак Юлія одразу зробила зворотній брейк, а за рахунку 2:2 виграла два поспіль важкі гейми. Після цього суперниця просіла психологічно, а наша тенісистка, навпаки, майже перестала помилятися.

Стародубцева взяла другий сет 6:3, а в третьому добила деморалізовану Джонс, вигравши шість геймів поспіль після стартового захисту подачі британкою.

За поєдинок Юлія не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Вімблдон – Grand Slam

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Перше коло, 1 липня

Юлія Стародубцева (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) 1:6, 6:3, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, рахунок зрівнявся, 1:1. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти росіянки Людмили Самсонової (19).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар у стартовому матчі Вімблдону. Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).