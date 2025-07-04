21-річна "лакі-лузерка" з Аргентини встановила рекорд Вімблдону

21-річна аргентинська тенісистка Солана Сьєрра (101) стала першою у Відкритій Ері (з 1969 року) "лакі-лузеркою", яка вийшла у четверте коло Вімблдону.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

У матчі третього раунду Вімблдону Сьєрра обіграла іспанку Крістіну Букшу (102) з рахунком 7:5, 1:6, 6:1 і далі зустрінеться з переможницею матчу між Лаурою Зігмунд (104, Німеччина) та Медісон Кіз (8, США).

Цікаво, що у фіналі кваліфікації Вімблдону Сьєрра поступилася Талії Гібсон (126, Австралія). Австралійка у першому колі основної сітки програла Наомі Осаці (53, Японія) та залишила турнір. Молода аргентинка ж побореться за вихід у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, що дві українки вийшли у третє коло одиночного розряду Вімблдону. Еліна Світоліна (13) впевнено обіграла білоруску Александру Саснович і зустрінеться з Елізе Мертенс (23, Бельгія).

Даяна Ястремська у надважкому матчі здолала "нейтралку" Анастасію Захарову (95) і побореться за вихід у четвертий раунд змагань з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (62).