Стала відома причина розгромної поразки Бенчич у півфіналі Вімблдону

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (35) без шансів поступилася польці Ізі Швьонтек (8) у півфіналі Вімблдону (2:6, 0:6). Виявилося, що однією з причин безбарвної поразки став ніготь, що тріснув на пальці ноги у тенісистки.

Про це повідомляє The Tennis Letter.

Для того, щоб полегшити біль, Бенчич навіть довелося зробити дірку у власному кросівку. Проте, очевидно, не допоміг і такий спосіб. Загалом у п'яти зустрічах зі Швьонтек швейцарка перемогла лише одного разу.

Кросівка Белінди Бенчич із діркою Скріншот із трансляції

Нагадаємо, що у фіналі Вімблдону в жіночому одиночному розряді Іга Швьонтек зіграє з Амандою Анісімовою (12). Американка у півфіналі змусила зачохлити ракетку першу ракетку світу Аріну Сабалєнку (-).