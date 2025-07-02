Торішня фіналістка Вімблдону Паоліні програла росіянці у другому колі турніру

П'ята ракетка світу Жасмін Паоліні зазнала поразки в другому колі Вімблдону. Італійка поступилася російській тенісистці Каміллі Рахімовій (80).

Зустріч завершилася в трьох сетах із рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

У першій партії італійка двічі забрала подачу суперниці, що й принесло їй успіх, проте у двох наступних сетах фіналістка торішнього Вімблдону програла по одному разу свою подачу і не змогла зачепитися за гейм на подачі суперниці.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло, 2 липня

Камілла Рахімова (-) – Жасмін Паоліні (Італія) 4:6, 6:4, 6:4

Раніше Рахімова та Паоліні зустрічалися лише одного разу у 2022 році, тоді сильнішою виявилася італійська тенісистка.

У наступному колі Рахімова зіграє з чеською гравчинею Ліндою Носковою (27). Зустріч запланована на 4 липня.

Напередодні Еліна Світоліна здобула перемогу над нейтральною Александрою Саснович та вийшла до 3 кола Вімблдону.

Також Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122), а Даяна Ястремська створила справжню сенсацію, здолавши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).