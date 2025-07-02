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Торішня фіналістка Вімблдону Паоліні програла росіянці у другому колі турніру

Станіслав Лисак — 2 липня 2025, 22:26
Торішня фіналістка Вімблдону Паоліні програла росіянці у другому колі турніру
Жасмін Паоліні
Getty images

П'ята ракетка світу Жасмін Паоліні зазнала поразки в другому колі Вімблдону. Італійка поступилася російській тенісистці Каміллі Рахімовій (80).

Зустріч завершилася в трьох сетах із рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

У першій партії італійка двічі забрала подачу суперниці, що й принесло їй успіх, проте у двох наступних сетах фіналістка торішнього Вімблдону програла по одному разу свою подачу і не змогла зачепитися за гейм на подачі суперниці.

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Друге коло, 2 липня

Камілла Рахімова (-) – Жасмін Паоліні (Італія) 4:6, 6:4, 6:4

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Раніше Рахімова та Паоліні зустрічалися лише одного разу у 2022 році, тоді сильнішою виявилася італійська тенісистка.

У наступному колі Рахімова зіграє з чеською гравчинею Ліндою Носковою (27). Зустріч запланована на 4 липня.

Напередодні Еліна Світоліна здобула перемогу над нейтральною Александрою Саснович та вийшла до 3 кола Вімблдону.

Також Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122), а Даяна Ястремська створила справжню сенсацію, здолавши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).

Жасмін Паоліні Вімблдонський тенісний турнір Вімблдон-2025

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