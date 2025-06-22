Ястремська не зуміла перемогти у фіналі турніру WTA 250 в Ноттінгемі

Даяна Ястремська (46) не змогла стати переможницею турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У фінальному матчі вона поступилася американці Маккартні Кесслер (42).

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.

Погода у Ноттінгемі в неділю геть зіпсувалася, тенісисткам заважав сильний вітер, а також прогнозувався дощ. До таких умов Ястремська пристосувалася гірше за суперницю. У стартовому геймі матчу вона програла свою подачу, а за рахунку 2:4 таки пішов дощ.

До кінця першого сету через погодні умови гра переривалася двічі, Кесслер вдалося втримати стартову перевагу – 6:4.

У середині другої партії американці теж вдалося повести з брейком. За рахунку 3:5 на своїй подачі Ястремській вдалося відіграти чотири матч-пойнти й одразу ж під нуль взяти подачу суперниці. На жаль, перелому не сталося. Два наступні гейми залишилися за Кесслер – 7:5 – і вона стала переможницею турніру.

Nottingham Champion 🏆



Kessler takes home the title in Nottingham after defeating Yastremska in straight sets. #LexusNottinghamOpen pic.twitter.com/OEQxF7I9f7 — wta (@WTA) June 22, 2025

За поєдинок Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки з 15 (!) можливостей.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Фінал, 22 червня

Маккартні Кесслер (США) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 7:5

Суперниці зустрічалися втретє, дві перемоги на рахунку американки. Кесслер провела четвертий фінал рівня WTA і має три титули.

Ястремська сьомий раз зіграла у фіналі, на її рахунку також три перемоги у вирішальних матчах, правда, востаннє вона вигравала турнір ще в 2019 році у Страсбурзі. Даяна заробила 163 рейтингові очки і в оновленому рейтинг-листі WTA підніметься на 42 сходинку.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98). У чвертьфінальній зустрічі Даяна обіграла канадійку Лейлу Фернандес (30), а в півфіналі розібралася з полькою Магдою Лінетт (31).

Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до фіналів турнірів на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.