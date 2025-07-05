Чинна чемпіонка Вімблдону вилетіла в третьому колі змагань

Чинна чемпіонка Вімблдону чешка Барбора Крейчикова (16) поступилася у третьому колі британського мейджору американці Еммі Наварро (10).

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:4.

Варто відзначити, що Крейчикова лише півтори місяці тому відновилася від травми спини, через яку не грала від початку сезону. Фавориткою матчу вважалася Наварро.

Navarro does it on No.1 Court 👏



The No.10 seed battles with 2024 Ladies' Singles Champion Barbora Krejcikova to win 2-6, 6-3, 6-4 and move into the fourth round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/HAky58YydC — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

За поєдинок Крейчикова 4 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

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Третє коло, 5 липня

Емма Наварро (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Наварро зіграє з Міррою Андрєєвою (7, -).

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська (42) останньою з наших тенісисток залишила Вімблдон, поступившись у третьому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро (62).