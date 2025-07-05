Чинна чемпіонка Вімблдону вилетіла в третьому колі змагань
Чинна чемпіонка Вімблдону чешка Барбора Крейчикова (16) поступилася у третьому колі британського мейджору американці Еммі Наварро (10).
Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:4.
Варто відзначити, що Крейчикова лише півтори місяці тому відновилася від травми спини, через яку не грала від початку сезону. Фавориткою матчу вважалася Наварро.
За поєдинок Крейчикова 4 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Емма Наварро (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Наварро зіграє з Міррою Андрєєвою (7, -).
Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська (42) останньою з наших тенісисток залишила Вімблдон, поступившись у третьому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро (62).