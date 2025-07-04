Чемпіонка Australian Open 2025 вилетіла з Вімблдону від 37-річної німкені

Переможниця Australian Open 2025 Медісон Кіз (8) залишила Вімблдон на стадії третього кола. Американка програла 37-річній німкені Лаурі Зігмунд (104).

Зустріч тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Головною запорукою перемоги Зігмунд стала гра на другій подачі Кіз. З 19 подібних розіграшів американка виграла лише один.

За поєдинок Кіз 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Вімблдон – Grand Slam

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Третє коло, 4 липня

Лаура Зігмунд (Німеччина) – Медісон Кіз (США) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, німкеня виграла другий поєдинок. У наступному колі змагань Зігмунд зіграє з Соланою Сьєррою (101, Аргентина).

Зігмунд у віці 37 років і 118 днів стала найстаршою гравчинею, що здолала представницю топ-10 світового рейтингу на Вімблдоні, з часів Мартіни Навратілової (1994 р.)

Нагадаємо, що Солана Сьєрра стала першою в історії Вімблдону тенісисткою, яка в статусі "лакі-лузерки" зуміла дійти до четвертого кола змагань.