Світоліна впевнено перемогла представницю Білорусі і вийшла у третє коло Вімблдону

Еліна Світоліна (13) вийшла у третє коло одиночного розряду Вімблдону. У стартовому матчі перша ракетка України без проблем обіграла білоруску Александру Саснович (107).

Зустріч тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Після того, як на старті зустрічі Світоліна захистила свою подачу, на корті розпочався парад брейків на наступні 5 геймів. Закінчився він за рахунку 4:2 на користь нашої тенісистки, і партію вона в підсумку виграла 6:2. Саснович за сет не змогла взяти жодної своєї подачі.

Друга партія розпочалася з ривка "нейтральної" тенісистки – 2:0. Однак Еліна відповіла своїм вдвічі довшим спуртом. Однак Саснович все ж змогла відіграти брейк.

За рахунку 5:4 на користь Світоліної, білоруска вирішила взяти медичний таймаут. Навряд чи справа була в проблемах з попереком, "безпрапорна" спортсменка, скоріш за все, спробувала збити настрій Еліни. Однак тактичні хитрощі не допомогли – 6:4 на користь українки й вона вийшла у третє коло.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

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Друге коло, 2 липня

Еліна Світоліна (Україна) – Александра Саснович (-) 6:2, 6:4

Суперниці провели четверту очну зустріч, рахунок рівний, 2:2. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з Елізе Мертенс (23, Бельгія). Українка та бельгійка раніше грали 8 разів, 5 перемог на рахунку нашої тенісистки.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122), а Даяна Ястремська створила справжню сенсацію, здолавши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).