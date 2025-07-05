Світоліна: Сподіваюсь хоча б раз потрапити на бій Олександра Усика

Еліна Світоліна не змогла подолати третє коло на Вімблдонському тенісному турнірі, прикро поступившись бельгійці Елізе Мертенс у двох сетах. Після гри українка виглядала засмученою. Однак професіоналізм понад усе, тож перша ракетка України дала ексклюзивне інтерв'ю журналісту Чемпіона, в якому розповіла про причини поразки та поділилася планами на майбутнє.

– Еліно, що сталося у першому сеті, чому так важко починалася зустріч?

– Мертенс грала досить добре, а в мене десь не вийшло відподавати, як хотілося. Було дуже складно знайти у першому сеті свій ритм, якісь невеликі можливості, щоб їх використати.

– А в цілому через які причини не вдалося продемонструвати найкращу гру?

– Можна знайти багато факторів, але, думаю, бувають моменти, коли ініціатива у суперниці. Вона сьогодні майже не давала простих помилок. В принципі, гадаю, у другому сеті ми продемонстрували теніс високого рівня. В мене були деякі шанси виграти партію, але й Мертенс могла виграти сет швидше. Вона взагалі зіграла дуже чисто. Мені моя команда і Гаель сказали, що суперниця відігравала такі м’ячі на брейк-пойнтах, які дуже рідко можна побачити.

– Можливо, важкі матчі чоловіка, Гаеля Монфіса, який провів два поспіль п’ятисетові поєдинки, у вас відібрали багато емоцій, і їх сьогодні не вистачило?

– Та ні, я б не сказала, я вже звикла до цього. Сьогодні я взагалі не дивилася матч Гаеля, тільки учора була присутня. У нього була нелегка гра, але це вже увійшло у звичку. Він мав і ще більш складні матчі раніше.

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– За вас на трибунах уболівав футболіст Олександр Зінченко. Це ви його запросили на гру чи він сам прийшов?

– Ми знаємо одне одного. Його дружина, Влада, написала мені, що вони б хотіли прийти на мою гру. Я сама була на матчах футбольної збірної. Зінченки живуть у Лондоні, і це дуже класно, що Олександр прийшов на мою гру і вперше відвідав Вімблдон.

– Які маєте плани на майбутнє, де збираєтеся грати перед US Open?

– Зараз у мене буде відпочинок, адже я дуже втомилася, бо мала складний графік, багато матчів. В цілому, я зіграла непогано, і зараз матиму час залікувати деякі травми, що з’явилися за останні декілька тижнів. Далі я поїду в Україну і буду там тренуватися і готуватися до американських турнірів.

– 19 липня Олександр Усик на Вемблі проведе чемпіонський бій проти Даніеля Дюбуа. Здається, ви хотіли відчути атмосферу такого поєдинку ще за часів виступів Володимира Кличка. Не залишитеся на бій Усика в Лондоні?

– Я в той час уже буду в Україні, адже там у мене заплановані заходи, майстер-класи. На жаль, на бій не потраплю, але дуже хотіла б. Буду дивитися в Україні, але сподіваюсь хоча б раз потрапити на бій Усика.

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– Хотілося б запитати про ваш фонд Svitolina Foundation, якому Федерація тенісу України делегувала повноваження на проведення матчів Кубку Біллі Джин Кінг. Не було думок "навіщо я у це вплуталася?"

– Звісно, це важка робота, адже потрібно було зібрати команду, яка відповідатиме за все. Є головний тренер, є менеджери команди, є інші люди, які займаються цим. Ми всі працюємо на результат. Зараз у нас у Китаї буде важливий фінальний турнір Кубку Біллі Джин Кінг, намагатимемося зробити все від нас залежне, щоб створити найкращі умови гравцям і вдало виступити.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона