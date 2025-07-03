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Ястремська з неймовірним камбеком обіграла росіянку в другому колі Вімблдону

Станіслав Матусевич — 3 липня 2025, 20:04
Ястремська з неймовірним камбеком обіграла росіянку в другому колі Вімблдону
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Даяна Ястремська (42) змогла перемогти у другому колі Вімблдону "нейтральну" спортсменку Анастасію Захарову (95), яка подолала кваліфікацію. Суперниця знаходилася за гейм до перемоги у другій партії, але українка переламала хід гри.

Зустріч тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 7:5, 7:6(8).

Незважаючи на те, що Ястремська була явною фавориткою зустрічі, перший сет проходив у рівній боротьбі. Захарова просто намагалася тримати м'яч в корті, а Даяна постійно атакувала. Ці атаки проходили зі змінним успіхом, тому й рахунок був рівним. Однак дві поспіль подвійні помилки на своїй подачі за 5:5 призвели до брейку суперниці.

Відігратися на прийомі Ястремській не вдалося, попри два брейк-пойнти, і партія залишилася за росіянкою – 5:7.

У другому сеті невимушених помилок від Даяни побільшало, вона швидко програла свою подачу. Захарова продовжувала забирати свої гейми аж до того моменту, поки не вийшла подавати на матч за рахунку 5:4. Саме тут нашій тенісистці вдалося змінити перебіг подій на корті. Правда, допомогла й суперниця своїми хибами. Ястремська забрала три гейми поспіль разом із другим сетом – 7:5.

Успіх додав Даяні наснаги, і вона одразу повела 3:0 та 4:1 у третій партії. Здавалося, що таку перевагу вона вже не віддасть. Однак тепер уже Захаровій вдалося відігратися. Вирішальний сет перейшов на тай-брейк, який на турнірах Grand Slam грається до десяти очок. Тут знову почалися гойдалки: 3:0, 4:6, 9:6. Все ж з третього матч-пойнту Ястремській вдалося перемогти – 7:6(8).

За поєдинок Ястремська 6 разів подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.
Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Друге коло, 3 липня

Даяна Ястремська (Україна) Анастасія Захарова (-) 5:7, 7:5, 7:6(8)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з переможницею матчу між Софією Кенін (28, США) і Джессікою Бузас Манейро (62, Ііспанія).

Нагадаємо, що у першому раунді Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Друге коло на Вімблдоні з українок раніше подолала Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107). Юлія Стародубцева на цьому етапі поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (19).

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