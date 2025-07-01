Костюк несподівано програла тенісистці з другої сотні рейтингу в стартовому матчі Вімблдону
Марта Костюк (26) несподівано програла в першому колі Вімблдону. У стартовому матчі друга ракетка України поступилася словенці Вероніці Ер'явець (171), яка подолала кваліфікацію.
Зустріч тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6:4 на користь словенки.
Початок зустрічі показав, що простою вона не буде. Костюк забагато помилялася і віддала першу ж свою подачу. Втім, швидко зрівняла рахунок і впевненіше провела кінцівку першої партії.
На старті другого сету українка одразу зробила брейк, після чого її гра раптом розсипалася. Купа невимушених помилок (49 сумарно за весь матч) призвела до переходу гри у вирішальну партію. У ній Марті довелося постійно відіграватися, і зрештою перемогу здобула Ер'явець.
За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Вероніка Ер'явець (Словенія) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 3:6, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань словенка зіграє з переможницею матчу між Камілою Осоріо (57, Колумбія) і Даніель Коллінз (54, США).
Костюк вдруге поспіль не пройшла перше коло на мейджорі. У стартовому матчі Ролан Гаррос українка не змогла перемогти чешку Сару Бейлек (193).
Загалом Марта Костюк вп'яте поспіль програла на рівні WTA. Це найдовша серія поразок у її кар'єрі.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар у стартовому матчі Вімблдону.