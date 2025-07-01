Костюк несподівано програла тенісистці з другої сотні рейтингу в стартовому матчі Вімблдону

Марта Костюк (26) несподівано програла в першому колі Вімблдону. У стартовому матчі друга ракетка України поступилася словенці Вероніці Ер'явець (171), яка подолала кваліфікацію.

Зустріч тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6:4 на користь словенки.

Початок зустрічі показав, що простою вона не буде. Костюк забагато помилялася і віддала першу ж свою подачу. Втім, швидко зрівняла рахунок і впевненіше провела кінцівку першої партії.

На старті другого сету українка одразу зробила брейк, після чого її гра раптом розсипалася. Купа невимушених помилок (49 сумарно за весь матч) призвела до переходу гри у вирішальну партію. У ній Марті довелося постійно відіграватися, і зрештою перемогу здобула Ер'явець.

За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.