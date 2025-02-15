Анісімова стала переможницею престижного турніру в Досі

У суботу, 15 лютого, визначилася переможниця турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

За 1 годину 22 хвилини Аманда Анісімова (41, США) перемогла Альону Остапенко (37, Латвія) – 6:4, 6:3.

Матч проходив за невеликої переваги американки, яка взяла перший сет, а у другому за рахунку 3:3, 40:40 на подачі Остапенко пішов дощ і гру було призупинено.

Коли тенісистки повернулися на корт, Анісімова виграла три гейми поспіль, а з ними й титул.

Анісімова за гру жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 10 помилок на подачі та 2 брейки.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Фінал, 15 лютого

Аманда Анісімова (США) – Альона Остапенко (-) 6:4, 6:3

Це була друга зустріч спортсменок, американка зрівняла рахунок в очних матчах, 1:1. Цікаво, що перша гра між суперницями відбулася також у Досі, 3 роки тому. Тоді у матчі другого кола сильнішою була Остапенко.

Анісімова, посідаючи в офіційному рейтингу WTA 41 місце, стала найбільш низькорейтинговою переможницею турніру у Досі за всю його історію, починаючи з 2001 року. Це найбільший титул Аманди у кар'єрі, раніше вона вигравала лише два змагання серії WTA 250.

З наступного тижня Аманда вперше для себе увійде до чільної двадцятки рейтингу, випередивши двох українок: і Марту Костюк, і Еліну Світоліну, які залишаться за її межами.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк поступилася Анісімовій у чвертьфіналі турніру у Досі.