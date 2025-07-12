Вперше за 114 років: Швьонтек познущалася з суперниці в фіналі Вімблдону і стала чемпіонкою турніру

Польська тенісистка Іга Швьонтек (4) вперше у своїй кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. У вирішальному поєдинку вона каменя на камені не залишила від американки Аманди Анісімової (12).

Зустріч тривала усього 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:0.

Іга була очевидною фавориткою у фінальному матчі, однак такого погрому важко було очікувати.

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anismova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/P9EQ2T7Vf5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

За поєдинок Швьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Фінал, 12 липня

Іга Швьонтек (Польща) – Аманда Анісімова (США) 6:0, 6:0

Суперниці раніше жодного разу не зустрічалися одна з одною.

Швьонтек на Вімблдоні ніколи не заходила далі за чвертьфінал, хоча мала п'ять титулів на інших турнірах Grand Slam (чотири – на Ролан Гаррос, один – на US Open). Іга виграла усі шість своїх фінальних поєдинків на мейджорах. З наступного тижня полька повернеться до топ-3 світового рейтингу.

Це лише другий жіночий фінал Вімблдону за всю історію, який завершився з рахунком 6:0, 6:0. Перший стався аж у 1911 році.

Нагадаємо, що у фінальному матчі серед чоловіків 13 липня зіграють дві перші ракетки світу.