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Вперше за 114 років: Швьонтек познущалася з суперниці в фіналі Вімблдону і стала чемпіонкою турніру

Станіслав Матусевич — 12 липня 2025, 19:08
Вперше за 114 років: Швьонтек познущалася з суперниці в фіналі Вімблдону і стала чемпіонкою турніру
Іга Швьонтек
Getty images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (4) вперше у своїй кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. У вирішальному поєдинку вона каменя на камені не залишила від американки Аманди Анісімової (12).

Зустріч тривала усього 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:0.

Іга була очевидною фавориткою у фінальному матчі, однак такого погрому важко було очікувати.

За поєдинок Швьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Фінал, 12 липня

Іга Швьонтек (Польща) Аманда Анісімова (США) 6:0, 6:0

Суперниці раніше жодного разу не зустрічалися одна з одною.

Швьонтек на Вімблдоні ніколи не заходила далі за чвертьфінал, хоча мала п'ять титулів на інших турнірах Grand Slam (чотири – на Ролан Гаррос, один – на US Open). Іга виграла усі шість своїх фінальних поєдинків на мейджорах. З наступного тижня полька повернеться до топ-3 світового рейтингу.

Це лише другий жіночий фінал Вімблдону за всю історію, який завершився з рахунком 6:0, 6:0. Перший стався аж у 1911 році.

Нагадаємо, що у фінальному матчі серед чоловіків 13 липня зіграють дві перші ракетки світу.

Grand Slam Вімблдон Іга Швьонтек Вімблдонський тенісний турнір Аманда Анісімова Вімблдон-2025

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