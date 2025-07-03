Стародубцева поступилася росіянці Самсоновій у другому колі Вімблдону

Юлія Стародубцева (68) у другому колі Вімблдону поступилася представниці Росії Людмилі Самсоновій (19).

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

На жаль, українка нічого не змогла протиставити потужній грі Самсонової.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 5 брейків.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло, 3 липня

Людмила Самсонова (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна здобула по одній перемозі. У наступному колі змагань "нейтральна" тенісистка зіграє з сильнішою в матчі між Дар'єю Касаткіною (18, Австралія) і Іриною Бегу (115, Румунія).

Друге коло на Вімблдоні поки з українок подолала тільки Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107).