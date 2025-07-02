Вперше в історії: у першому колі Вімблдону вилетіла рекордна кількість тенісистів з першої десятки посіву

Вімблдон 2025 року почався сенсаційно. Одразу вісім представників першої десятки посіву покинули турнір ще в першому колі, що є рекордним показником за всю історію турнірів Grand Slam у Відкритій Ері.

Про це повідомляє Opta Ace.

Приємно, що до цієї сенсації долучилася українська тенісистка Даяна Ястремська (42), яка у першому матчі на турнірі обіграла другу ракетку світу Коко Гофф. Після поразки американка не зуміла стримати сліз.

Також з Вімблдону вже вилетіли серед чоловіків: Александер Звєрєв (3), Хольгер Руне (8), Лоренцо Музетті (7), Данііл Мєдвєдєв (9). У жінок турнір покинули Джессіка Пегула (3), Чжен Ціньвень (8) та Паула Бадоса (9).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122).

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).