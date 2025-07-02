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Вперше в історії: у першому колі Вімблдону вилетіла рекордна кількість тенісистів з першої десятки посіву

Микола Дендак — 2 липня 2025, 10:04
Вперше в історії: у першому колі Вімблдону вилетіла рекордна кількість тенісистів з першої десятки посіву
Джессіка Пегула
Getty images

Вімблдон 2025 року почався сенсаційно. Одразу вісім представників першої десятки посіву покинули турнір ще в першому колі, що є рекордним показником за всю історію турнірів Grand Slam у Відкритій Ері.

Про це повідомляє Opta Ace.

Приємно, що до цієї сенсації долучилася українська тенісистка Даяна Ястремська (42), яка у першому матчі на турнірі обіграла другу ракетку світу Коко Гофф. Після поразки американка не зуміла стримати сліз.

Також з Вімблдону вже вилетіли серед чоловіків: Александер Звєрєв (3), Хольгер Руне (8), Лоренцо Музетті (7), Данііл Мєдвєдєв (9). У жінок турнір покинули Джессіка Пегула (3), Чжен Ціньвень (8) та Паула Бадоса (9).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122).

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).

Рекорд Даяна Ястремська Джессіка Пегула Коко Гофф Данііл Мєдвєдєв Лоренцо Музетті Паула Бадоса Чжен Ціньвень Хольгер Руне Александр Звєрєв Вімблдон-2025

Вімблдон-2025

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