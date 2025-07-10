Спеціалістка по грі на грунті стала другою фіналісткою трав'яного Вімблдону
Польська тенісистка Іга Швьонтек (4) вперше у кар'єрі пробилася до фіналу Вімблдонського турніру. У півфінальному поєдинку вона легко розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчич (35).
Зустріч тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.
За поєдинок Швьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не зробила жодного брейку з двох можливостей.
Іга Швьонтек (Польща) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:2, 6:0
Суперниці провели шосту очну зустріч, п'ять перемог на рахунку польки. У вирішальному матчі змагань Швьонтек зіграє з Амандою Анісімовою (12, США).
Швьонтек на Вімблдоні ніколи не заходила далі за чвертьфінал, хоча має п'ять титулів на інших турнірах Grand Slam (чотири – на Ролан Гаррос). Анісімова взагалі вперше дісталася до фіналу мейджору.
Майбутні фіналістки жодного разу не зустрічалися одна з одною.
Нагадаємо, що трохи раніше Аманда Анісімова перемогла Аріну Сабалєнку (1, -) у півфіналі Вімблдону.