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Спеціалістка по грі на грунті стала другою фіналісткою трав'яного Вімблдону

Станіслав Матусевич — 10 липня 2025, 20:08
Спеціалістка по грі на грунті стала другою фіналісткою трав'яного Вімблдону
Іга Швьонтек
Getty images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (4) вперше у кар'єрі пробилася до фіналу Вімблдонського турніру. У півфінальному поєдинку вона легко розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчич (35).

Зустріч тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

За поєдинок Швьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не зробила жодного брейку з двох можливостей.

Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Півфінал, 10 липня

Іга Швьонтек (Польща) Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:2, 6:0

Суперниці провели шосту очну зустріч, п'ять перемог на рахунку польки. У вирішальному матчі змагань Швьонтек зіграє з Амандою Анісімовою (12, США).

Швьонтек на Вімблдоні ніколи не заходила далі за чвертьфінал, хоча має п'ять титулів на інших турнірах Grand Slam (чотири – на Ролан Гаррос). Анісімова взагалі вперше дісталася до фіналу мейджору.

Майбутні фіналістки жодного разу не зустрічалися одна з одною.

Нагадаємо, що трохи раніше Аманда Анісімова перемогла Аріну Сабалєнку (1, -) у півфіналі Вімблдону.

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